Clochard vince 37mila euro al Superenalotto a Senigallia, ma non può incassarli: senzatetto non ha i documenti

Un clochard è stato baciato dalla fortuna a Senigallia, in provincia di Ancona, con una vincita al Superenalotto pronta a cambiargli la vita. Il senzatetto Gianluigi, noto a tutti come “Cassano”, ha infatti giocato una schedina da 1,50 euro vincendone 37.045, ma non potrà riscuoterli subito a causa di problemi con i documenti.

La fortuna con 1,50 euro

A svelare la vincita fortunata del senzatetto è stato il Corriere Adriatico, che ha raccontato la storia del clochard Gianluigi. Noto nella zona del marchigiano come “Cassano” per il suo marcato accento pugliese, il senzatetto aveva giocato una schedina da 1,50 euro riuscendo a centrare quattro numeri più il superstar.

Fortuna che lo ha portato a vincere 37.045 euro, somma pronta a cambiargli la vita. Ma non subito.

Questo perché, purtroppo, Gianluigi non potrà incassare immediatamente la vincita, perché sprovvisto dei documenti necessari. L’uomo infatti non ha tessera sanitaria e codice fiscale, né un documento d’identità in corso di validità.

“Per ritirarli serve la tessera sanitaria, ma non ce l’ho- ha spiegato il diretto interessato al Corriere Adriatico – ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c’è nella tessera sanitaria“.

Chiesti i documenti

Ma i documenti presto arriveranno. A sottolinearlo, proprio al Corriere Adriatico, è stato Massimo Severi, titolare della tabaccheria dei Portici Ercolani di Senigallia dove è avvenuta la vincita.

“È andato all’Agenzia delle Entrate per richiedere il documento e, in attesa di ricevere la tessera, gli hanno rilasciato una copia cartacea con cui ha potuto avviare la procedura di riscossione” le parole dell’uomo.

Clochard cambia Regione

Gianluigi, intanto, si è allontanato da Senigallia. Il senzatetto, infatti, dopo la vincita ha lasciato le Marche e si è spostato in Emilia-Romagna.

“Ha preferito andare a Riccione” ha raccontato Severi, sottolineando che forse il clochard ha cambiato aria per sentirsi invisibile, come sperava di rimanere fino a quando la fortuna non l’ha baciato.

Ma cosa farà con i soldi? Prima di allontanarsi ha confessato a uno dei suoi amici di non sapere ancora cosa fare dei circa 30mila euro che gli arriveranno nei prossimi mesi. Ma una cosa è certa: “Appena li prenderò, di sicuro offrirò una cena agli amici“.