Banda di 4 persone arrestate a Ravenna, rapinavano gli anziani: dietro di loro durante la digitazione del pin

Arrestati i rapinatori dei bancomat. Le vittime della banda di criminali erano tutte persone anziane. I Carabinieri di Ravenna sono riusciti a individuare e fermare i rapinatori, che durante i mesi di agosto e settembre hanno colpito presso gli sportelli dell’Unicredit. I pensionati subivano il furto di circa 1.500 euro (il massimo erogabile), anche con violenza. Colti sul fatto i primi due arrestati della banda.

Le rapine

Le rapine verificatesi tra agosto e settembre a Ravenna avevano tutte lo stesso modus operandi. Le vittime erano sempre anziani intenti a digitare il codice di sicurezza presso uno sportello bancomat dell’Unicredit. I rapinatori si posizionavano dietro gli anziani e, dopo aver atteso la digitazione del pin, li strattonavano per digitare sulla tastiera il massimo importo erogabile.

A quel punto, con il denaro massimo prelevato (circa 1.500 euro), si allontanavano e facevano perdere le loro tracce, prima a piedi e poi a bordo di una vettura.

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato la banda di rapinatori del Bancomat

Le indagini

I Carabinieri del comando provinciale di Ravenna, insieme alla locale Compagnia CC, sono riusciti a identificare i membri della banca di rapinatori. Nella nota ufficiale si legge che è stata svolta una meticolosa ricerca: esaminate le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli istituti di credito, ma anche della rete urbana e di altri edifici, sono riusciti a trovare i volti degli autori delle rapine.

Identificati i rapinatori, sono stati individuati anche i veicoli utilizzati per lasciare il territorio.

L’arresto

Nella mattinata di ieri, con le dovute tutele, i Carabinieri del nucleo investigativo hanno proceduto alla cattura della banda. I quattro individui, cittadini romeni senza fissa dimora di 19, 23, 25 e 35 anni, sono stati raggiunti presso Reggio Emilia, Modena e Castel Maggiore (BO) tra la mattina e il pomeriggio di ieri.

Proprio nella mattinata i Carabinieri si sono imbattuti in una nuova rapina ai danni di un pensionato di 82 anni, impegnato proprio in un’operazione di prelievo presso uno sportello Unicredit. Un 25enne e un uomo di 35 anni (non coinvolto nei precedenti casi di rapina) sono stati quindi colti in flagranza di reato.