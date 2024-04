Ladro muore durante il furto a Perugia: prova a fuggire da una finestrella ma rimane incastrato e soffoca

Forse ti può interessare

Ladro tenta rapina a Castiglione del Lago ma la titolare lo colpisce con la scopa: 41enne fuggito dal negozio

Il ladro puntava all'incasso del negozio, ma la rapina non è andata come si aspettava: la proprietaria l'ha perso a colpi di scopa in testa. È successo a Castiglione del Lago