L'ex annunciatrice Virginia Sanjust condannata a 2 mesi per aver provato a rubare un'auto: "Non ho soldi"

L’ex annunciatrice Virginia Sanjust è stata colta nell’atto di un tentato furto. Arrestata, è stata condannata a scontare 2 mesi e venti giorni di reclusione per il reato. Raggiunta dai Carabinieri, Sanjust ha spiegato che vive in strada e ha problemi economici. Il caso del tentato furto di un’auto a Roma, in via Flaminia, è solo l’ultimo dei guai di Virginia Sanjust, assolta pochi giorni fa per il tentativo di estorsione ai danni della nonna.

Condanna per tentato furto

Virginia Sanjust, ex annunciatrice della Rai, è stata condannata a 2 mesi e venti giorni di reclusione. La decisione è stata presa dopo un processo per direttissima che la vedeva protagonista di un tentativo di furto.

Virginia Sanjust di Teulanda, 46 anni, è stata riconosciuta colpevole del tentato furto di un’auto, una Smart, in via Flaminia a Roma. Ai Carabinieri che l’hanno fermata ha ammesso le sue responsabilità e spiegato di vivere in strada. “Ho difficoltà a trovare un modo per vivere, non ho soldi, non ho niente”, ha detto in aula, a piazzale Clodio.

Chi è Virginia Sanjust?

Virginia Sanjust di Teulada nasce il 9 aprile del 1977 a Roma. È figlia dell’attrice Antonella Interlenghi e di Giovanni Sanjust di Teulada, nonché nipote dell’attore Franco Interlenghi e dell’attrice Antonella Lualdi. Una famiglia d’artisti e Virginia segue la videocamere, finendo a fare l’annunciatrice di RaiUno dal 21 settembre 2003.

A partire dal 2004 è inviata speciale per Una giornata particolare, conduce anche il programma Oltremoda su RaiUno e nel 2006 conduce un canale su Rai Futura. Dal 2008 inizia a circolare la voce di una relazione “particolare” con Silvio Berlusconi (il cui testamento è ancora al centro dell’attenzione pubblica). L’ex marito è arrivato a denunciare per mobbing il deceduto Cavaliere, ma il caso è stato infine annullato.

Guai giudiziari

Per Virginia Sanjust di Teulada i guai giudiziari sono iniziati ben prima della condanna per tentato furto dell’auto. Nell’aprile del 2020 infatti è stata messa agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti di un uomo.

Ancora nel 2023 è stata assolta dopo un processo per estorsione e danneggiamento ai danni della nonna Antonella Lualdi. All’epoca dei fatti, nel 2020, era in cerca di denaro e ha distrutto l’abitazione nella ricerca. Poco prima della condanna per il tentato furto era stata assolta per il fatto.