Anziana disabile maltrattata in casa, arrestata la badante: la donna veniva picchiata e lasciata senza cibo

Un’anziana, disabile e di 88 anni, veniva maltrattata dalla badante che la famiglia aveva assunto per il servizio di assistenza. Da tempo, però, i parenti avevano notato un peggioramento delle condizioni di salute della donna e per questo si erano rivolti ai carabinieri.

La vicenda ha avuto luogo a Reggio Calabria. La giovane, una 36enne assunta come assistente domiciliare, aveva l’incarico di accudire un’anziana di 88 anni affetta da disabilità.

La donna aveva a disposizione la propria stanza e aveva ottenuto la possibilità di trasferirsi il domicilio.

Fonte foto: iSTOCK

Come riporta ‘Il Gazzettino’, tuttavia, i famigliari dell’anziana avevano da tempo notato un peggioramento delle condizioni di salute dell’88enne.

Per questo motivo si erano rivolti ai carabinieri per poi fare la preoccupante scoperta.

Le indagini dei carabinieri

I militari hanno dunque installato delle videocamere di sorveglianza per monitorare quanto accadeva all’interno della casa.

Così gli investigatori e i famigliari hanno scoperto che la badante, molto spesso, lasciava l’anziana da sola per tutta la notte senza acqua né cibo.

Ancora, in altre occasioni si sono verificati episodi di violenza fisica, il tutto nel ristretto arco di tempo di due mesi.

Per questo motivo i carabinieri si sono subito messi sulle tracce della badante.

L’arresto

I carabinieri di Gioia Tauro si sono messi sulle tracce della donna, una giovane di 36 anni di nazionalità georgiana, che nel frattempo si era spostata nel nord Italia.

La donna era stata assunta presso un’altra famiglia sempre per assistenza domiciliare per una donna anziana, e viveva in provincia di Pordenone.

Il suo arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra i militari di Gioia Tauro e di Pordenone. Come scrive ‘Friuli Oggi’, la 36enne dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e abbandono di persona incapace.

Un precedente a Perugia

Un caso simile si è verificato a Perugia nel maggio 2022, quando un anziano è stato lasciato solo per tre notti dal suo badante.

L’anziano, un 89enne con disabilità al 100%, aveva necessità di cure e assistenza continue per via di una grave malattia che lo costringeva a letto.

Per questo motivo la figlia aveva denunciato l’assistente, che era stato regolarmente assunto dalla famiglia.