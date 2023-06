Anthony Fauci a Siena per ricevere la laurea ad honorem contestato da 500 no vax al grido di "Fauci go home"

Anthony Fauci è lo scienziato italo-americano simbolo della lotta contro la pandemia da Covid-19. L’Università di Siena ha premiato il suo impegno e la sua preparazione conferendogli una laurea ad honorem in Medicina, ma al suo arrivo Fauci ha trovato un’accoglienza aggressiva e chiassosa.

500 no vax contro Anthony Fauci

I no vax hanno cominciato radunarsi di buon mattino, decisi a rovinare quella che per Fauci doveva essere una giornata lieta.

Fauci è il celeberrimo immunologo nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump membro della task-force anti-Covid.

Fonte foto: ANSA Nella foto: a sinistra Rino Rappuoli, a destra Anthony Fauci.

Dal gennaio del 2020 Fauci è praticamente stato il portavoce della Casa Bianca nella lotta contro il coronavirus nonché una personalità di riferimento a livello mondiale.

Laurea ad honorem anche per Rino Rappuoli

Oltre a Fauci è stato insignito anche il microbiologo italiano Rino Rappuoli.

Ora dopo ora il numero dei contestatori ha continuato a crescere fino a raggiungere le 500 persone. Gli anti-vaccinisti sono stati contenuti da un cordone di sicurezza delle forze dell’ordine.

La contestazione è iniziata giorni fa, con la città di Siena tappezzata di scritte, fra le quali “Fauci no thanks go away”, “Fauci è l’autore del genocidio” e “Fauci go home”.

Slogan urlati anche di persona affinché arrivassero direttamente alle orecchie dello scienziato.

La cerimonia di consegna degli attestati a Fauci e Rappuoli è terminata attorno alle 13:00 del 17 giugno.

Anthony Fauci sui no vax

“Credo che sia difficile convincere un no vax a farsi vaccinare, però quello che abbiamo imparato è che piuttosto che non considerare le loro ragioni forse l’unico approccio è dargli opportunità di riflessione“, ha detto Fauci.

L’immunologo italo-americano è stato chiamato da Rappuoli a ricoprire il ruolo di consigliere per il Biotecnopolo.

“Quando Rino Rappuoli mi ha chiesto di partecipare nello sviluppo del Biotecnopolo a Siena, chiedendomi di diventare una sorta di consulente scientifico, per me è stato naturale accettare”, ha dichiarato Fauci.

Rino Rappuoli ha puntualizzato che “l’Oms ha stimato circa 20 milioni di morti e senza vaccini ce ne sarebbero stati oltre 40 milioni“.

“Dobbiamo considerare l’impatto sociale ed economico e quest’ultimo è stato stimato in oltre 28 trilioni di euro, pari a 10 anni di Pil italiano e un anno e mezzo di Pil Usa”, ha aggiunto il microbiologo.