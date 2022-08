Anthony Fauci si è dimesso: perché l'immunologo ha detto addio alla Casa Bianca dopo 38 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Fine di un’era: Anthony Fauci ha annunciato le sue dimissioni dalla Casa Bianca. L’immunologo di origini italiane è stato una figura centrale per la sanità americana: ha servito sotto 7 Presidenti ed è stato il volto simbolo della lotta al Covid-19 negli ultimi due anni.

Anthony Fauci dice addio alla Casa Bianca

Ora è ufficiale: nei mesi scorsi era filtrata la notizia che Fauci avesse intenzione di lasciare il National Institute of Allergy and Infectious Diseases e il ruolo di principale consigliere sanitario del POTUS Joe Biden entro gennaio 2025.

Alla fine, però, l’immunologo di origini italiane (i nonni erano di Sciacca, provincia di Agrigento) ha deciso di anticipare i tempi e lascerà la Casa Bianca alla fine dell’anno.

Gli Stati Uniti devono quindi fare i conti con l’addio di uno dei personaggi più influenti nel suo campo, che ha servito la nazione per quasi 40 anni in qualità di massimo esperto di malattie infettive.

Perché l’immunologo si è dimesso

Nel comunicato diffuso dalle fonti estere, Anthony Fauci ha annunciato le dimissioni come direttore del NIAID e come responsabile del Laboratorio di Immunoregolazione dello stesso ente.

Il medico, oggi 81enne, non ricoprirà più quelle cariche a partire da dicembre 2022 per “perseguire il prossimo capitolo della mia carriera“.

Una carriera lunghissima passata per la maggior parte al fianco di numerosi presidenti americani: ben 7, a partire dall’amministrazione di Ronald Reagan fino a Joe Biden.

Il saluto di Joe Biden

Dopo l’annuncio delle dimissioni di Fauci, è arrivata anche la risposta del POTUS in carica: “Grazie ai tanti contributi di Fauci alla salute pubblica, sono state salvate vite negli Stati Uniti e nel resto del mondo” si legge nel comunicato riportato dalla CNN.

Prosegue poi: “Mentre lascia la sua posizione nel governo U.S, sono certo che il popolo americano e tutto il mondo continuerà a beneficiare dell’esperienza di Fauci in qualsiasi cosa deciderà di fare dopo”.

Dall’AIDS al Covid-19: la carriera di Fauci

Nato nel 1940 a New York, è entrato a far parte del National Institutes of Health (NIH) nel 1964 (amministrazione Johnson), per poi assumere il ruolo di direttore del NIAD nel 1984. È la decade segnata dall’epidemia di AIDS, che Fauci ha combattuto con ricerche sul trattamento e la prevenzione della malattia.

Non solo: negli ultimi due anni è stato spesso il volto della lotta a stelle e strisce contro il Covid-19, scontrandosi spesso con Donald Trump e la sua gestione della pandemia. L’ex Presidente era arrivato anche a minacciare più volte il licenziamento dell’immunologo.

Nella sua lunga carriera, ha servito il NIAD e gli Stati Uniti scendendo in prima linea anche contro il West Nile virus (lo stesso che si sta diffondendo in Italia in queste ultime settimane), gli attacchi con l’antrace, l’influenza aviaria, l’Ebola e il virus Zika.