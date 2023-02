Ancora rapinato il rapper MamboLosco a Vicenza: rubati soldi, rolex e vestiti di lusso per oltre 100 mila euro

Furto a casa del rapper MamboLosco e della compagna, l’influencer Giulia Ottorini: nella notte di domenica 19 febbraio i ladri si sono introdotti nella loro abitazione di Vicenza e hanno portato via beni per un valore di 100 mila euro. È il secondo furto in casa subito dal rapper.

Furto a casa di MamboLosco e Giulia Ottorini

A darne notizia i diretti interessati tramite i loro canali social. Alla coppia sarebbero stati sottratti un orologio Rolex da 13 mila euro, abiti di lusso, denaro, borse e altri oggetti di valore.

I ladri hanno agito mentre i padroni di casa erano altrove. Per introdursi nell’abitazione della coppia i ladri hanno tagliato la rete di recinzione esterna e spaccato il vetro che dà sulle scale della palazzina.

MamboLosco ha pubblicato su Instagram alcune immagini di casa sua: fango per terra, cassetti rovesciati sul letto, oggetti fuori posto, confusione in tutte le stanze.

Il rapper non si abbatte e manda un messaggio ai ladri: “Sapete che faccio? Torno più forte di prima, con più soldi di prima, con più vestiti di prima, più ice (gioielli, ndr) di prima, più orologi di prima! Potete fare ben poco!”

Giulia Ottorini si è detta “abbattuta e frustrata” per l’accaduto. Al momento si trova all’estero e non può controllare cosa le sia stato rubato. “Sentiremo degli investigatori privati… Cambieremo sicuramente casa…”, promette.

Secondo furto per MamboLosco

É la seconda volta che il rapper MamboLosco subisce un furto in casa. La prima razzia è avvenuta nell’ottobre 2021. Anche in quel caso gli furono sottratti gioielli e vestiti.

Chi è MamboLosco

MamboLosco, al secolo William Miller Hickman III, è un rapper italiano con cittadinanza americana nato a Vicenza il 1990. Suo padre è un militare dell’esercito statunitense e sua madre è originaria di Brindisi.

MamboLosco ha trascorso diversi anni della sua giovinezza negli Usa. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2014.

Attualmente ha pubblicato due album in studio (‘Arte’ del 2019 e ‘Caldo’ del 2020), oltre a una quantità di singoli. É uno dei rapper più noti al momento in Italia.

Chi è Giulia Ottorini

Giulia Ottorini è bolognese ed è nata nel 2002. É un’influencer molto attiva su Instagram (dove ha 1 milione di follower) e su TikTok (1,8 milioni di follower).