Ancona, chiama la madre dopo il terremoto ma non ottiene risposta: è morta da mesi

La notizia del terremoto, quindi la preoccupazione e la telefonata alla madre che vive ad Ancona. La donna, però, non risponde. Immediatamente scatta l’allarme, poi la scoperta choc: l’anziana è morta da due mesi.

Mercoledì 9 novembre le Marche sono state nuovamente colpite da un sisma. Le scosse sono state registrate con una magnitudo 5.7, con conseguente paura per gli abitanti e vari disagi e scuole chiuse in diverse città.

Gli esperti hanno fugato ogni dubbio sull’eventuale correlazione tra il sisma e le trivelle, escludendo qualsiasi rapporto causa-effetto tra le due realtà.

Ancona, via della Ricostruzione: il corpo di una 78enne è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Era morta da due mesi

Come capita in ogni circostanza di pericolo, una donna ha tentato di mettersi in contatto con sua madre, una 78enne originaria di Vallo della Lucania (Salerno). Nella mattina di mercoledì 9 novembre, però, dall’altro capo del telefono non rispondeva nessuno.

Dopo le prime insistenze la figlia, da anni residente fuori Ancona, ha telefonato al 112 per dare l’allarme.

Quando i carabinieri e la polizia sono arrivati di fronte all’appartamento in via della Ricostruzione, però – come riporta ‘Fanpage’ – è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per forzare l’ingresso. All’interno le forze dell’ordine hanno fatto la macabra scoperta.

La scoperta del cadavere

Una volta entrati nell’abitazione della 78enne, gli agenti hanno trovato il corpo della donna riverso sul pavimento in avanzato stato di decomposizione.

Il medico legale intervenuto sul posto ha ipotizzato che il decesso sia avvenuto per cause naturali almeno due mesi prima del ritrovamento. La donna è morta sola, nella sua casa.

La salma è stata riconsegnata ai familiari.

I rapporti familiari

Sempre secondo ‘Fanpage’, la 78enne viveva sola e nella città di Ancona non aveva parenti.

I rapporti con l’unica figlia si erano spenti per via di alcune divergenze, questo spiegherebbe i lunghi silenzi prima del tragico ritrovamento.