Amadeus sbotta in conferenza stampa sul caso John Travolta a Sanremo 2024: "Polemica? Mi sembra una str******"

Alla fine non ce l’ha fatta più. Giovedì 8 febbraio il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, Amadeus, ha risposto a diverse domande sul caso legato a John Travolta, sia sul tema della presunta pubblicità occulta alle scarpe sia sulla qualità della gag con l’attore, protagonista del ballo del Qua Qua con lo stesso Amadeus e Fiorello. Il padrone di casa della kermesse, parlando coi giornalisti, alla fine ha sbottato: “Questa polemica mi sembra una stronzata“.

Amadeus sul caso delle scarpe di John Travolta

In merito alla presunta pubblicità occulta delle scarpe di John Travolta, Amadeus ha dichiarato che “non so neanche la marca, come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo“.

La Rai, attraverso il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, ha aggiunto che non c’è stato “nessun accordo commerciale con Travolta o lo sponsor. Solo un accordo editoriale, nessun accordo di nessun tipo che non rientri in temi di carattere commerciale”.

Fonte foto: ANSA Un momento della discussa performance di John Travolta al Festival di Sanremo 2024

L’attore sarebbe stato pagato con un “rimborso spese, altro non c’è da parte di Rai. Lo stesso vale anche per Russell Crowe stasera”, ha aggiunto Amadeus.

La Rai, comunque, ha ammesso che sia stato un errore non oscurare le scarpe di Travolta: “È arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe, la cui marca peraltro non è a noi familiare. È stato commesso l’errore di non oscurare le scarpe, ma l’inquadratura sui piedi è avvenuta perché, ballando, quella è l’inquadratura. Non c’era nessuna volontà di fare quell’inquadratura particolare”, ha dichiarato la vicedirettrice Prime Time Rai Federica Lentini.

Che poi ha aggiunto: “C’è un assistente accanto al palco e forse per un motivo di soggezione non ha ritenuto di coprire con lo scotch” il logo delle scarpe di Travolta.

Le critiche al ballo del Qua Qua

Sui social, soprattutto, migliaia di utenti hanno ironizzato sul ballo del Qua Qua a cui sarebbe stato costretto John Travolta.

Anche Fiorello, a Viva Rai 2! Viva Sanremo!, ha ammesso che la gag non sia riuscitissima: “Travolta non vorrà tornare più in Italia”, ha ironizzato.

La polemica ha poi tenuto banco anche in conferenza stampa, soprattutto per il retroscena sulla liberatoria non firmata da John Travolta, relativa ai diritti del video del balletto.

Amadeus che ha spiegato come l’attore fosse al corrente di tutto: “Se Travolta non si è divertito, se poi non gli è piaciuta la gag mentre eravamo in diretta non ci posso fare nulla, ma lo avevamo avvisato di ciò che sarebbe successo. Non c’è stata nessuna trappola, sapeva tutto. Si sta creando in caso dove un caso non c’è”.

Poi ha ricordato che diversi anni fa, ospite di Fiorello, John Travolta “fece il delfino“.

Amadeus sbotta in conferenza stampa

All’ennesima, e inevitabile, domanda sulla performance di John Travolta, Amadeus ha sbottato: “Tutto questo dramma su Travolta sta succedendo perché sta andando tutto bene e allora ci si chiede: ‘Dove possiamo trovare la stronzata su cui polemizzare?’. Ma parliamo di Allevi, del cast di ‘Mare Fuori’, delle cose belle…”.

E ancora: “Gli avevamo detto che avremmo voluto giocare con lui, prima via mail, poi ieri gli autori sono andati in camerino da lui e glielo hanno raccontato per filo e per segno. Per me è una gag divertente, lui sul momento non l’avrà gradita. La gente deve esprimere il suo parere, positivo o negativo. Non si è divertito come pensavamo facesse”.