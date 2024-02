Bufera sulle scarpe di John Travolta a Sanremo 2024: i primi piani alle sneakers e la versione di U-Power

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’esibizione di John Travolta nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha scatenato numerose polemiche. Una di queste ha riguardato le scarpe indossate dall’attore, un modello di sneakers del marchio U-Power.

La polemica sulle scarpe U-Power di John Travolta a Sanremo 2024

Le sneakers bianche indossate da John Travolta durante l’ospitata al Festival di Sanremo 2024 sono del marchio U-Power e in prima fila, proprio al teatro Ariston, era presente il presidente Franco Uzzeni. Sui social dell’azienda sono state ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi del famoso attore americano, con la scritta “in anteprima le nuovissime scarpe”. Una delle storie mostra il presidente dell’azienda al Teatro Ariston con le stesse scarpe di John Travolta, che è stato anche il protagonista (assieme a Gerard Butler) dello spot delle scarpe U-Power uscito lo scorso autunno. “Wow ci si muove proprio bene con queste scarpe. Troppo comode”, dice John Travolta nello spot.

Il Codacons ha presentato un esposto ad Agcom e Antitrust per chiedere che aprano una formale indagine sulle scarpe di John Travolta.

Fonte foto: ANSA

John Travolta assieme ad Amadeus sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024.

La nota di U-Power su John Travolta a Sanremo 2024

In risposta alle polemiche sull’ipotesi di pubblicità occulta, l’azienda U-Power ha diffuso una nota:

”Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l’attore, come noto, è testimonial dell’azienda dall’estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo”.

John Travolta non ha firmato la liberatoria per la sua ospitata a Sanremo 2024

L’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024 ha fatto molto discutere anche per la scelta di far ballare al famoso attore americano il “Ballo del Qua Qua“.

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, John Travolta non avrebbe firmato la liberatoria che permette la diffusione del video della sua esibizione all’esterno del Teatro Ariston, assieme a Fiorello.