Altro incidente d'auto per M'Baye Niang dell'Empoli, l'attaccante si è schiantato contro due veicoli in sosta

Nuovo incidente d’auto per M’Baye Niang, attaccante senegalese ex Milan, attualmente in forza all’Empoli: stando ad alcuni testimoni, un Suv con a bordo il calciatore si è schiantato contro due veicoli in sosta.

L’incidente d’auto a Empoli

Un incidente stradale si è verificato attorno alle ore 19,30 di lunedì 6 maggio in via Ferruccio Busoni a Empoli, davanti al teatro Shalom. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Nazione’, un Suv Mercedes di colore grigio ha centrato due veicoli in sosta, distruggendo in parte un furgoncino e colpendo un’altra automobile.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e non si è reso necessario l’intervento delle ambulanze. Sul posto sono giunte solo la polizia per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

L’attaccante dell’Empoli M’Baye Niang.

La testimonianza su M’Baye Niang

Alcuni testimoni, come riferito ancora da ‘La Nazione’, hanno fatto sapere che a bordo del suv si trovavano due persone, tra cui proprio il calciatore dell’Empoli M’Baye Niang.

Al momento, non è chiaro chi fosse alla guida del veicolo che ha provocato l’incidente, dal momento che la dinamica è ancora in fase di accertamento. L’attaccante dell’Empoli, in ogni caso, non è rimasto ferito e non ha avuto bisogno di cure.

Il precedente incidente stradale per Niang dell’Empoli

Lo scorso 20 febbraio, l’attaccante dell’Empoli M’Baye Niang era rimasto coinvolto in un altro incidente. In quell’occasione, come riportato da ‘La Nazione’, l’auto del calciatore (una Mercedes Classe G), poco dopo le 5 del mattino, era finita contro una Seicento in sosta. L’impatto era avvenuto in via Lari Fanfulla. Il calciatore era stato soccorso in codice verde.

Sull’episodio era intervenuto l’Empoli, attraverso le parole del direttore sportivo Pietro Accardi: “Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire e unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo”.