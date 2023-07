Alpinista trovato morto sul Monte Bianco dopo l'incidente: compagno di cordata era stato trovato ferito

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Due alpinisti sono rimasti coinvolti in un incidente sul massiccio del Monte Bianco nella giornata di sabato 15 luglio 2023. Uno di loro, ferito, è stato recuperato nelle scorse ore dal Soccorso alpino valdostano, l’altro invece era dato per disperso. Dopo ore di ricerca, purtroppo, i soccorsi hanno rivenuto il suo corpo senza vita.

L’incidente sul Monte Bianco

L’incidente è avvenuto sull’Aiguille Noire de Peuterey, a quota 3.600 metri, lungo la via normale di discesa. La cordata dei due alpinisti, che procedevano in discesa, era bloccata in quota da sabato, dato che il maltempo impediva all’elisoccorso di intervenire.

Per cause ancora da accertare i due, che erano insieme e collegati tra loro, sono caduti. Uno dei due, ferito, è stato ritrovato quasi subito dal Soccorso alpino valdostano, l’altro invece è stato dato per disperso.

I soccorsi

Le avverse condizioni meteo hanno reso complicati gli interventi di soccorso, con l’elicottero che non si è potuto avvicinare a causa della pessima visibilità in cosa.

Ma approfittando di una schiarita è stato possibile soccorrere il ferito per riportarlo a valle già nella giornata di sabato.

Trovato morto l’altro alpinista

Dopo il salvataggio dell’alpinista raggiunto nel pomeriggio in elicottero, è stato recuperato in serata dai soccorritori il corpo senza vita del suo compagno di cordata. I soccorritori sono riusciti ad arrivare sull’Aiguille Noire de Peuterey, a 3.600 metri di quota e hanno liberato il corpo dalla corda a cui era legato per poi portarlo a valle.

La salma dell’alpinista verrà sottoposta alla visita esterna del medico legale e si svolgeranno le operazioni di riconoscimento ufficiale. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves, che ha condotto le operazioni di salvataggio e recupero insieme al Soccorso alpino valdostano.