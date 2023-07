Alpinista cade nel vuoto e muore sul Gran Sasso: il forte vento rallenta i soccorsi, tratto in salvo l'amico

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un alpinista originario di Roma ha perso la vita sabato 8 luglio in un tragico incidente sul Corno Piccolo del Gran Sasso. La morte dell’uomo è avvenuta mentre affrontava la via Mirka, un percorso estremamente difficile e pericoloso adatto solo a esperti scalatori. Dopo l’allarme al 118, sono stati immediatamente attivati i soccorsi che purtroppo non sono serviti a salvare la vita all’uomo. L’incidente è oggetto di approfondimenti per comprendere le cause che hanno portato alla tragedia in montagna.

La via Mirka

È uno dei percorsi più affascinanti e difficili del Gran Sasso, ma allo stesso tempo una soluzione ad alta pericolosità. Proprio qui, sulla via Mirka, l’alpinista ha perso la vita a causa di una tragica caduta dalla parete impegnativa e riservata agli scalatori più esperti.

L’allarme era arrivato da due escursionisti in difficoltà lungo il percorso, con immediata attivazione dei soccorsi. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri e il Soccorso Alpino, che hanno subito iniziato le indagini per comprendere l’accaduto.

Fonte foto: ANSA La via Mirka, dove è avvenuto l’incidente mortale, è considerato uno dei percorsi più impegnativi sul Gran Sasso

Chi sono gli alpinisti

L’uomo precipitato era parte di una cordata composta da due amici alpinisti, entrambi provenienti da Roma e giunti a Prati di Tivo per prepararsi all’ardua scalata.

Durante la discesa lungo la via Mirka, l’alpinista è caduto e finito in una nicchia di roccia. Fortunatamente, il suo compagno è riuscito a mettersi in contatto con lui e si è organizzato un intervento di salvataggio.

Corsa contro il tempo

Nonostante l’immediato dispiegamento delle forze di soccorso, l’alpinista romano è stato raggiunto troppo tardi, e il suo decesso è stato confermato sul posto. Le autorità stanno ora ascoltando il compagno di scalata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’intervento dei soccorritori è stato reso particolarmente difficile dalle intense raffiche di vento che hanno compromesso l’utilizzo dell’elicottero.

Tuttavia, un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico è riuscito a recuperare l’alpinista illeso, mentre altri specialisti si sono messi al lavoro per recuperare e riportare giù la salma dell’alpinista deceduto.

Gli incidenti sul Gran Sasso

Le escursioni sul Gran Sasso hanno provocato purtroppo diversi incidenti mortali nelle ultime settimane. Il 27 maggio, sul Corno Piccolo, due escursionisti hanno perso la vita dopo essere precipitati nell’area del canale Sivitilli. Questo incidente si aggiunge a un recente caso di un’altra vittima, uno scialpinista che ha perso la vita nelle stesse zone, dopo una caduta dal canale Bissolati sulla vetta principale del Gran Sasso, il Corno Grande.