Alluvione a Matera con danni e strade diventate fiumi in piena: la città dei Sassi finisce sott'acqua

Dopo Emilia-Romagna e Sardegna è giunto il turno di Puglia e Basilicata: si spostano, in particolare, su Taranto e Matera le perturbazioni che negli ultimi tempi si sono abbattute sulla Penisola con temporali lunghi e rovinosi.

Nubifragio a Matera

Festa della Repubblica bagnata per i materani: venerdì 2 giugno la città è stata flagellata da un violento nubifragio, con le strade che si sono trasformate in fiumi.

Allagate varie aree del centro città e della periferia. La pendenza di buona parte del territorio comunale ha trasformato diverse vie in veri e propri scivoli acquatici. Hanno fatto il giro dei social le immagini di malcapitati trascinati dalla corrente per diversi metri.

Successo a Matera nel primo pomeriggio tra fulmini e saette! pic.twitter.com/7vPOG3UjPM — Francesca Paola Laterza ♈ (@FrancescaLater3) June 2, 2023

Alcune strade sono state chiuse per la presenza di detriti. L’acqua ha flagellato soprattutto la zona dei Sassi, gli storici rioni di case scavate nel tufo, patrimonio dell’Unesco.

Disagi per i residenti e per i numerosi turisti che avevano approfittato del mini-ponte del 2 giugno per fare una gita fuori porta.

L’acqua ha travolto ombrelloni e tavolini di diversi locali, trascinandoli. La protezione civile ha invitato i cittadini a rimanere in casa e ha diramato un avviso di superamento della soglia pluviometrica.

“Attenzione – si legge nel comunicato – a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In circolazione ci sono i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco”.

Protezione civile: previsioni meteo Basilicata 4 giugno

Le precipitazioni sono continuate, con minore intensità, nella giornata di sabato 3 giugno. Prevista pioggia anche per domenica 4 giugno.

Le previsioni della protezione civile per la giornata del 4 giugno parlano di “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne e montuose della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo”.

Per approfondire si rimanda al bollettino di criticità regionale della Basilicata. Mentre continua a piovere si fa già una stima preliminare dei danni.

Alluvioni in Italia

La stima dei danni è in corso anche in Sardegna, dove una recente bomba d’acqua ha compromesso i raccolti di numerose colture, e a Taranto, colpita da alluvione nella stessa giornata del 2 giugno.

Il nubifragio a Taranto ha paralizzato la città e ha causato il crollo del controsoffitto di una scuola. In certe zone le acque sono salite al livello delle ginocchia.

In Emilia-Romagna, intanto, diversi comuni sono ancora isolati come testimonia il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.