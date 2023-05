Mattarella in Emilia-Romagna nelle zone colpite dall'alluvione, scoppia la polemica: le parole di Musumeci

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è diretto in Emilia-Romagna nella mattinata di martedì 30 maggio per far visita alle zone colpite dall’alluvione. Il Capo di Stato ha sorvolato le aree alluvionate in elicottero, sul quale era presente anche il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e ha visitato le città di Modigliana, Cesena, Ravenna e Forlì.

Le parole di Mattarella a Cesena

A Cesena, dove è stato accolto dal sindaco Enzo Lattuca e da Stefano Bonaccini, il Presidente della Repubblica ha incontrato i volontari che alla scuola Don Milani hanno allestito un centro di raccolta di beni di prima necessità per le vittime dell’alluvione.

Le parole di Mattarella ai volontari riportate dall”ANSA’: “Non ho parole per ringraziarvi. Quello che avete fatto è di una straordinaria importanza, è un esempio di solidarietà e di impegno comune e generosa disponibilità“.

Fonte foto: ANSA Sergio Mattarella in visita a Cesena.

Le dichiarazioni di Mattarella a Forlì

Parlando a Forlì, Sergio Mattarella ha poi dichiarato: “Tutta l’Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione, che deve essere veloce. Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti e questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto quanto ci sia da riprendere con coraggio e impegno e so che ce la farete perché questa è la volontà di queste contrade. C’è l’esigenza che si rilanci, è un’esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l’appoggio costante”.

La polemica

Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci, a ‘Rainews24’, ha dichiarato: “Sono contento che anche il Presidente della Repubblica sia oggi sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l’importante è arrivare ai risultati”.

Il consigliere per la stampa del Quirinale Giovanni Grasso, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, ha precisato: “Il presidente della Repubblica, nelle visite nei territori italiani, non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. È così da sempre, dall’inizio del primo settennato”.

Poi ha ribadito: “Il Quirinale, in occasioni del genere, non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto”.