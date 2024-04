Allarme Dengue in Francia che ora ha paura per le Olimpiadi 2024 di Parigi: record di casi da gennaio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mancano tre mesi a uno degli eventi più attesi dell’anno, i Giochi Olimpici di Parigi 2024. E in Francia è allarme dengue a causa del numero record di casi registrati dall’inizio dell’anno, un motivo di preoccupazione per le autorità sanitarie che invitano a raddoppiare la vigilanza in vista delle Olimpiadi.

Dengue, record di casi importati in Francia

Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi, dal 1 gennaio 2024 ad oggi sono stati registrati 1.679 casi di febbre dengue importati nella Francia continentale.

Un numero molto alto rispetto ai 131 casi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, con il 2024 destinato a battere il record di casi di dengue in Francia. Per il direttore generale della sanità francese, Gregory Emery, “siamo di fronte a una situazione senza precedenti“, come riportato da Agi.

Fonte foto: ANSA La zanzara Aedes aegypti responsabile della trasmissione della dengue

La maggior parte dei casi riguarda persone che hanno viaggiato in regioni del mondo, America Latina e Caraibi e in particolare le Antille francesi (Guadalupa e Martinica), dove il virus trasmesso dalla zanzara tigre è endemico.

Allarme dengue in Francia in vista delle Olimpiadi 2024

Questo aumento record di casi di dengue preoccupa le autorità francesi, anche perché arriva ancora prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno il 26 luglio: un grande evento nel pieno della stagione della zanzara tigre che sicuramente favorirà i viaggi e i contatti tra popolazioni di varie provenienze.

In questa prospettiva Emery ha insistito sull’importanza della prevenzione, perché “il numero significativo di casi importati potrebbe portare all’instaurazione di catene di trasmissione autoctone in Francia”.

Per questo motivo, anche in vista delle Olimpiadi di Parigi, Emery ha invitato a”vigilare e adottare le giuste misure per limitare la proliferazione della zanzara tigre“, ad esempio eliminando le acque stagnanti ed evitando le punture con prodotti repellenti.

Allarme dengue in Sudamerica

L’aumento dei casi importati di dengue negli ultimi mesi sta preoccupando la Francia così come l’Europa intera, Italia compresa. Ma è in Sudamerica, dove è il virus è endemico, che l’epidemia sta provocando i danni peggiori.

In particolare in Brasile, dove nei primi quattro mesi dell’anno è già stato superato il record storico di morti causati dalla febbre dengue.

Oltre 1.100 vittime per il virus, un numero superiore al precedente record storico di 1.094 morti registrato nell’intero anno 2023.