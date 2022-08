"Alessia Pifferi piange tutto il giorno": parla Sara Ben Salha, la ragazza esca nella faida tra rapper

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Due mondi che si incontrano, quello di Alessia Pifferi e di Sara Ben Salha: da una parte una madre colpevole di aver lasciato morire la figlia di 18 mesi abbandonandola in casa per 6 giorni, dall’altra una ragazza che avrebbe fatto da esca in una faida tra rapper.

Alessia Pifferi in carcere, Sara Ben Salha: “Piange tutto il giorno”

Alessia Pifferi “piange tutto il giorno, non è un mostro”. Queste le parole di Sara Ben Salha, oggi agli arresti domiciliari dopo il carcere, riferite a ‘Repubblica’ in un’intervista.

Sara è stata vicina di cella di Alessia Pifferi e ha raccontato che la 37enne, nel carcere di San Vittore dopo la morte della figlia Diana di appena 18 mesi, verserebbe in uno stato di forte sofferenza.

La casa in cui la piccola Diana ha perso la vita

“Non è un mostro“, tiene a precisare Sara, e aggiunge: “Lei si è aperta molto con me, non nega assolutamente le sue colpe, soffre molto“.

Secondo la Ben Salha la 37enne resterebbe a lungo a “fissare il soffitto in silenzio” dal momento che “è sola al mondo, la famiglia le ha voltato le spalle, il compagno è sparito, le altre detenute la odiano”.

Recentemente, inoltre, Alessia Pifferi ha espresso il desiderio di parlare con il suo compagno, il quale sarebbe sparito nel nulla.

Chi è Sara Ben Salha

Sara Ben Salha, 20 anni, è finita al centro delle indagini sulla faida tra rapper degenerata il 9 giugno 2022 con l’aggressione ai danni di Baby Touché, rapper rivale di Simba La Rue.

Con 9 arresti a vario titolo, Sara è stata accusata – e ha ammesso lei stessa le sue colpe a ‘Repubblica’ – di aver fatto da esca per attirare Baby Touché nell’agguato che ha portato agli arresti.

Sara, in ogni caso, si difende dicendo che credeva che l’agguato organizzato dalla gang di Simba La Rue servisse solo a spaventare Baby Touché, ma così non è stato.

Su Alessia Pifferi, ancora, aggiunge di essersi sentita molto dispiaciuta dopo averla salutata mentre lasciava il carcere per continuare a scontare la pena ai domiciliari. “Le ho assicurato che le avrei scritto e lo farò”, ha detto.