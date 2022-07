Madre lascia figlia di 18 mesi a casa da sola per 6 giorni, al suo ritorno la bambina è morta: arrestata

L’aveva lasciata da sola a casa per 6 giorni, al suo ritorno l’ha trovata morta: questa la tragedia in cui ha perso la vita una bambina di 18 mesi a Milano.

Sola in casa per 6 giorni: muore bambina di 18 mesi

La piccola di un anno e mezzo era stata lasciata da sola dalla madre per 6 giorni.

Nella mattina di mercoledì 20 luglio, poi, la donna ha fatto rientro a casa e ha trovato sua figlia morta.

Via Carlo Parea, Ponte Lambro (MI), il luogo dell’abitazione della donna

La piccola giaceva su un lettino da campeggio, con accanto il suo biberon ma anche una confezione di benzodiazepine vuota per metà.

La donna si era allontanata dall’abitazione nella giornata di giovedì 14 luglio.

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e premeditazione.

Le prime dichiarazioni

Durante la notte la donna è stata interrogata dal pm di turno Francesco Da Tommasi al quale avrebbe rivelato, secondo le prime indiscrezioni riportate da ‘Leggo’: “Sapevo che poteva andare così”.

La donna avrebbe risposto in maniera lucida a quasi tutte le domande, mentre ad altri quesiti avrebbe reagito con il silenzio.

Secondo le prime indagini, la donna si sarebbe assentata così a lungo per raggiungere il compagno in provincia di Bergamo, per questo la scelta di lasciare la bambina sola in casa.

Un possibile precedente

La donna risponde al nome di Alessia Pifferi, 36 anni.

Incensurata, viveva con la figlia Diana in un appartamento in via Carlo Parea, in zona Ponte Lambro, Milano.

Secondo le prime indiscrezioni della Questura di Milano riportate da ‘Leggo’, non si sarebbe trattato di un episodio isolato: la figlia sarebbe stata lasciata sola in altre occasioni.

Le indagini

Dalle prime ricostruzioni emerge che la Pifferi, nel corso dei giorni di assenza, avrebbe fatto ritorno a Milano per accompagnare il compagno in alcune commissioni ma in nessuno di questi viaggi si sarebbe preoccupata di fare rientro a casa per controllare la bambina.

La donna non avrebbe problemi con la droga, ma sono in corso gli accertamenti per valutare problemi di natura psichica.

La polizia, in una nota riportata da ‘Next Quotidiano’, parla di “un ripetuto stato di abbandono della bambina determinato dalle condotte della madre”.

