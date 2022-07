Mamma di Brindisi fa bere detersivo al figlio e si lancia dal terzo piano: dramma in Puglia

Poteva trasformarsi in un nuovo tragico caso di cronaca nera quello che arriva da Brindisi: una madre avrebbe fatto bere del detersivo al figlio per poi buttarsi dalla finestra di casa. Sono stati portati in ospedale e sul caso indagano ora i Carabinieri.

Fa bere detersivo la figlio e si getta dal terzo piano

È accaduto tutto nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio 2022. Secondo le fonti locali, attorno alle 8 di questa mattina a Francavilla Fontana, comune italiano di 35 mila abitanti nella provincia di Brindisi. Una donna di 41 anni avrebbe fatto bere al figlio di 6 un mix di sostanze, detersivi secondo quanto riportato.

Subito dopo, la donna avrebbe tentato un gesto estremo lanciandosi dal terzo piano di casa loro, ubicata in una del centro abitato del Paese. Ad accorgersi di tutto sarebbero stati alcuni passanti che, a quel punto, hanno chiamato il 118. Sul posto, oltre ai soccorsi medici, sono arrivati anche i carabinieri.

Fonte foto: 123rf Ambulanza in servizio

Le condizioni di mamma e figlio

Trasportati d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, sembra che né la mamma che si è buttata dalla finestra e né il figlio che avrebbe bevuto un mix di detersivi sarebbero in pericolo di vita. I due sono monitorati costantemente dai medici, ma le loro condizioni non sarebbero drammatiche e si può quindi parlare di tragedia sfiorata.

Secondo le fonti, la donna non avrebbe subito ferite gravi nonostante la caduta dal terzo piano di casa. Il bambino di 6 anni, che sarebbe stato trovato senza sensi all’interno sul divano all’interno dell’appartamento, avrebbe riportato delle ustioni in bocca a causa delle sostanze tossiche ingerite, ma anche per lui il peggio sarebbe stato scongiurato.

Sul caso indagano i carabinieri

Quanto accaduto nella mattinata di oggi a Francavilla sarebbe potuto tramutarsi in un nuovo caso di infanticidio, solo poche settimane dopo il drammatico caso di Elena Del Pozzo. Messi in salvo madre e figlio, ora toccherà agli investigatori far luce sulla vicenda.

Al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ci sono, i carabinieri della compagnia di Francavilla. Verranno raccolte le testimonianze dei residenti per capire quale fosse la situazione familiare della 41enne, che non avrebbe saputo al momento fornire dettagli su quanto accaduto perché in stato confusionale.