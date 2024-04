Alessia Pifferi attaccata dalla sorella Viviana dopo la morte della figlia: "Sta recitando, non la riconosco"

"No, non la riconosco", così Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, riferisce a Paolo Del Debbio durante la puntata di ‘Dritto e Rovescio’ andata in onda domenica 21 aprile. Dallo schermo sono appena passate le immagini della dichiarazione spontanea resa da Alessia Pifferi durante il processo che la vede sul banco degli imputati per la morte della figlia Diana.

Come ben noto, da quella posizione Alessia Pifferi ha puntato il dito contro la famiglia attribuendo ai congiunti le responsabilità del suo comportamento nei confronti della bambina. Nello specifico, l’imputata sostiene che i suoi parenti non si sarebbero mai fatti carico del suo presunto disturbo. Proprio Viviana risponde su questo punto: "A scuola aveva il Dsa (Disturbo Specifico dell’Apprendimento, nda), niente che avesse a che fare con quello che è successo. Il quoziente intellettivo è diverso dall’istinto materno".

Perché Viviana Pifferi continua a dire che la sorella stia recitando? In altre occasioni ha sottolineato la sostanziale differenza tra la Alessia del processo e quella del primo interrogatorio. Lo ha fatto anche dallo studio di Paolo Del Debbio: "Io penso che se ne rendesse conto benissimo, non a caso durante l’interrogatorio confessò tutto. Dopo le hanno suggerito, sta recitando".

"Lei dice: ‘Io non ho ucciso la mia bambina’. La bambina è morta perché tu hai chiuso la porta, andandotene", tuona Viviana Pifferi, che puntualizza: "Al processo dice che non immaginava, ma la sera stessa (quella dell’arresto, nda) ha ammesso che sapeva".