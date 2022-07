Afroamericano disarmato crivellato da 60 colpi: proteste negli Stati Uniti dopo la diffusione del video shock

Inseguito dalla polizia, prima in auto e poi a piedi, è stato colpito e crivellato da almeno 60 colpi di pistola. Il video shock diffuso dalle autorità solleva dubbi sulla morte di Jayland Walker, l’afroamericano 25enne rimasto ucciso ad akron, Ohio, il 27 giugno scorso dopo aver ignorato un posto di blocco.

La polizia ha spiegato che la sparatoria è avvenuta dopo che Walker, 25 anni, è fuggito da un posto di blocco. Dopo un inseguimento in macchina, il 25enne è sceso dalla sua auto ed è corso via a piedi.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli agenti si sono sentiti minacciati dopo che il giovane afroamericano si sarebbe voltato verso di loro “in posizione di tiro”. Walker, tuttavia, era disarmato.

Una pistola e un caricatore carico sono stati trovati nell’auto di Walker dopo la sparatoria, ha riferito la polizia, insieme a un anello d’oro.

Otto agenti sono stati “direttamente coinvolti nella sparatoria”, ha detto il capo della polizia di Akron, Stephen Mylett, e tutti sono stati messi in congedo amministrativo retribuito, secondo la politica del dipartimento.

Walker è morto per molteplici ferite da arma da fuoco al viso, all’addome e alla parte superiore delle gambe, ha riferito Wews, media affiliato della Cnn, citando l’Akron Beacon Journal.

