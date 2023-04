Abusi sessuali su una bimba disabile di 7 anni a Crotone, arrestati il padre e un amico di famiglia

Da tempo aveva comportamenti strani sia nei rapporti sociali che nel contesto scolastico. Per questo gli assistenti sociali hanno inviato una segnalazione ai carabinieri che hanno scoperto, con orrore, che quella bimba di 7 anni, disabile, avrebbe subito violenze sessuali in famiglia. A finire in manette il padre e un amico di famiglia. È successo a Scandale, in provincia di Crotone.

Gli abusi su una bambina disabile di 7 anni

Da tempo la piccola, affetta da una disabilità intellettiva media, aveva atteggiamenti inusuali quando si trovava a scuola e nei più comuni contesti sociali.

Per questo gli assistenti sociali hanno allertato le forze dell’ordine. Così i militari della Sezione Operativa e della Stazione di Scandale, in provincia di Crotone, hanno scoperchiato una situazione infernale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Scandale (Crotone), una bambina disabile di 7 anni sarebbe stata abusata sessualmente dal padre e da un amico di famiglia, che sono stati arrestati

I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno scoperto una realtà di fortissimo degrado socio-culturale. Secondo le indagini, gli abusi si sarebbero consumati da quando – scrive ‘Today’ – la piccola aveva appena tre anni.

Anche la madre era una vittima

I militari hanno potuto confermare le violenze consumate tra le mura domestiche grazie ad intercettazioni ambientali e soprattutto grazie alle testimonianze delle vittime.

Si parla di “vittime” in quanto anche la madre della bambina – scrive ‘Lametino’ – sarebbe stata oggetto di violenze sia fisiche che verbali.

Più volte la donna avrebbe tentato di difendere la piccola dai soprusi, ai quali spesso partecipava un amico di famiglia con la complicità del padre.

‘Lametino’ riporta l’ipotesi secondo la quale alcuni familiari stretti sarebbero stati a conoscenza dei fatti, in quanto avrebbero cercato di screditare le indagini con omissioni e reticenze.

L’arresto

I carabinieri del Nucleo Operativo di Crotone insieme ai militari di Scandale, quindi, hanno posto in essere l’ordinanza del tribunale di Crotone con l’arresto del padre della bambina e del suo amico, entrambi di età superiore ai 50 anni.

I due uomini dovranno rispondere di maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali su minore. La piccola e sua madre, intanto, sono state collocate in una struttura protetta.

Solamente pochi giorni prima, a Crotone, un altro caso di abusi sessuali su minori ha scosso la comunità: una bambina di 9 anni è stata vittima di violenze all’interno del centro di accoglienza per migranti.