A Salemi funerali di Marisa Leo uccisa dall'ex: proclamato lutto cittadino, negozi chiusi durante la cerimonia

Una città in lutto. Mercoledì 13 settembre è il giorno dei funerali di Marisa Leo a Salemi, comune in cui abitava la donna uccisa dall’ex compagno. Lutto cittadino anche a Marsala.

I funerali di Marisa Leo

È la chiesa Madre di Salemi, in provincia di Trapani, il luogo dove si celebrano i funerali della 39enne Marisa Leo, uccisa il 6 settembre scorso dal suo ex compagno a colpi di arma da fuoco.

Il sindaco della città Domenico Venuti ha proclamato il lutto cittadino e ha espresso la sua vicinanza a parenti e amici della vittima: “L’intera cittadina è rimasta scossa e sgomenta” ha detto il primo cittadino commendando la vicenda.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Salemi, dove si svolgeranno i funerali

Le bandiere degli edifici pubblici del comune saranno issate a mezz’asta, mentre il sindaco ha invitato tutta la cittadinanza a osservare un momento di silenzio durante lo svolgimento del rito funebre.

La vicenda

La notizia della morte di Marisa Leo è arrivata il 6 settembre. I carabinieri hanno trovato il suo corpo dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un uomo armato su un cavalcavia nei pressi di Marsala.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto hanno trovato il cadavere di Angelo Reina, morto per un colpo di arma da fuoco sparato da lui stesso. Si trattava dell’ex compagno di Marisa Leo, che risultava scomparsa da alcune ore.

Perlustrando le campagne nelle vicinanze gli agenti hanno trovato anche il cadavere della 39enne. I risultati dell’autopsia hanno confermato che la donna è morta per tre colpi di arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata al ventre.

Lutto cittadino anche a Marsala

Anche la città di Marsala ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Marisa Leo. Il sindaco Massimo Grillo ha disposto, oltre alle normali usanze come le bandiere a mezz’asta, anche la chiusura per 10 minuti di tutte le attività commerciali.

Le serrande saranno abbassate mentre a Salemi si svolgeranno le esequie per la donna, quindi tra le 16 e le 17. Leo, che si occupava di marketing per una cantina di Mazara del Vallo, è stata ricordata anche dall’Associazione italiana Vini