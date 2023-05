A Milano il negozio pop up dedicato a Stranger Things più grande d'Europa: 800 metri quadri, apre il 5 maggio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Apre a Milano il primo pop up store italiano interamente dedicato a Stranger Things, in pieno centro, in Piazza Beccaria, dietro al Duomo. Lo spazio di 800 metri quadri ospiterà anche diversi scenari per scattare foto social. Le attività cominceranno il 5 maggio e andranno avanti fino alla fine di luglio.

Cosa contiene il nuovo store di Stranger Things

Nel cuore di Milano comparirà dal 5 maggio uno store temporaneo completamente dedicato alla serie Netflix Stranger Things, ormai diventata di culto.

All’interno, oltre a qualsiasi gadget e tipo di merchandise legato allo show, si potranno trovare diversi allestimenti nei quali scattarsi foto a tema.

Fonte foto: ANSA Interno di uno dei pop up store di Stranger Things negli USA

Parti delle ambientazioni della serie, dal salotto della casa di Joyce, con tanto di lettere dell’alfabeto e lucine appese al muro, si passa al secondo piano che ospita il laboratorio con il demogorgone e la sala giochi Arcade Parade.

L’ingresso sarà completamente gratuito, ma specialmente nei primi giorni ci si aspetta una coda considerevole per visitare gli spazi. Sarà anche possibile prenotare la propria entrata online, per essere sicuri di ridurre le attese.

Il primo pop up store italiano della serie Netflix

Non è la prima volta che Netflix organizza un evento del genere per Stranger Things, ma in Italia non era mai accaduto.

Anche nel resto d’Europa vedere un pop up store della serie è raro: l’unico precedente è quello di Parigi, che ne ha ospitato uno più piccolo di quello milanese.

Negli Stati Uniti invece l’iniziativa ha girato alcune delle maggiori città, come Los Angeles, Dallas, Miami, New York e Chicago, riscuotendo ovunque grande successo.

Date e orari di apertura del pop up store di Stranger Things a Milano

Il pop up store di Strangers Things a Milano, in piazza Beccaria a pochi passi dal Duomo, sarà aperto dal 5 maggio 2023 fino almeno alla fine di luglio.

Non è però escluso che, in caso di grande successo, la permanenza della struttura possa durare più del previsto.

Dal lunedì al sabato il negozio sarà aperto tra le 10:00 e le 21:00, con ultimo accesso alle 20:30, mentre la domenica l’orario sarà ridotto dalle 11:00 alle 19:00, con ultimo accesso alle 18:30.