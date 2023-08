44enne trovato morto con la testa fracassata a Pavia in casa di un'amica: risultava scomparso da giorni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un vero e proprio giallo, quello su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce. A Trivolzio, in provincia di Pavia, un uomo di 44 anni è stato rinvenuto cadavere con la testa fracassata in casa di un’amica. L’uomo, originario di Motta Visconti (Milano) risultava scomparso dal 17 agosto e per questo la sorella aveva lanciato un appello su Facebook.

44enne morto con la testa fracassata a Pavia

Come riporta ‘TgCom24’ Fabio Friggi, questo il nome del 44enne, si trovava a casa di un’amica a Trivolzio (Pavia).

Nel pomeriggio di venerdì 18 agosto il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dalla stessa donna. Il cadavere giaceva ai piedi delle scale interne dell’appartamento dove l’amica viveva insieme alla madre.

Un 44enne è stato trovato morto con la testa fracassata a Trivolzio (Pavia) in casa di un'amica

A rinvenire il corpo è stata la stessa amica al risveglio.

Per il momento non è dato sapere se il corpo presentasse segni di lotta o se l’ingresso dell’abitazione fosse infranto da segni di effrazione. Sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta.

Il giallo e le indagini

‘TgCom24’ riporta, secondo notizie in attesa di conferma, che in alcune zone della casa sarebbero state rinvenute tracce di sangue.

Per questo motivo i carabinieri, su disposizione della Procura, hanno avviato le indagini.

L’abitazione è ora sotto sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il corpo di Fabio Friggi è stato trasportato presso l’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia dove verrà sottoposto ad autopsia.

Le analisi potranno stabilire se le lesioni craniche riportate da Friggi siano compatibili con una caduta dalle scale o con un’aggressione.

Fabio Friggi era scomparso il 17 agosto

Come detto in apertura, Fabio Friggi risultava scomparso da giovedì 17 agosto.

Sua sorella aveva pubblicato una foto del 44enne spiegando che il fratello si era “allontanato da casa con l’auto, una Fiat Panda bianca, intorno alle 17”.

Per questo la sorella aveva fornito una descrizione dettagliata del fratello e degli indumenti che avrebbe indossato poco prima di far perdere le sue tracce.

Soprattutto, era stato fornito un numero di telefono affiancato dai riferimenti al numero unico per le emergenze.

Poche ore dopo, la sorella ha aggiornato il post riportando la tragica notizia: “Purtroppo mio fratello è stato ritrovato ieri senza vita, ringrazio tutti coloro che hanno condiviso”.

Recentemente il Pavese è stato teatro di un altro caso di cronaca nera: nel luglio 2023 il corpo di un uomo di 51 anni era stato rinvenuto nel fiume Po a Bastida Pancarana. Secondo le indagini, si sarebbe trattato di Mauro Mangiarotti risultato scomparso dal giorno prima.