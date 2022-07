Vittorio Feltri spara a zero su Zelensky: dure accuse dal giornalista per la villa a Forte dei Marmi

È un editoriale di fuoco quello che Vittorio Feltri ha dedicato a Volodymyr Zelensky. Il giornalista non ha mai lesinato parole forti nei confronti dei suoi opponenti e in questo caso se l’è presa con il leader ucraino, puntando il dito soprattutto sulla sua villa a Forte dei Marmi.

Vittorio Feltri attacca Zelensky: “Era un Signor Nessuno, oggi Superman”

“Non ho nulla contro il signor Zelensky, ma…”. Inizia nel più classico dei modi il j’accuse di Vittorio Feltri su Libero Quotidiano. Il giornalista punta il dito contro il presidente dell’Ucraina, da mesi in guerra contro l’invasore russo. Per Feltri non c’è da discutere su chi sia l’aggressore e chi l’aggredito, ma come altri prima di lui mette in discussione la figura politica di Zelensky in un momento così delicato per il suo paese.

Quello che Feltri non condivide è “l’accanimento di Zelensky nel resistere a costo della pelle del suo intero popolo” e le sue pressanti richieste (pretese, sottolinea il giornalista) di armi da parte dell’Occidente. Se l’obiettivo è la pace, scrive, tali richieste sarebbero controproducenti. Un tema spinoso, che si unisce a quella che Feltri definisca una “difficoltà a comprendere la diffusa esaltazione di quest’ uomo che fino a ieri era un Signor Nessuno, oggi è un eroe più famoso di Superman“.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Vittorio Feltri

Le accuse sulla villa a Forte dei Marmi

Nel suo editoriale, Feltri sostiene che sarebbe in corso una sorta di venerazione e adorazione della figura politica di Zelensky, una visione che sarebbe contrastata da altri fatti che con la guerra avrebbero poco a che fare. Il giornalista – poche settimane fa al centro della polemica per una frase su Milano e il fascismo – punta il dito contro la notizia che Zelensky starebbe cercando di affittare la sua villa a Forte dei Marmi.

Feltri si è detto stupito, “anzi trovo addirittura ridicolo” che il leader ucraino si occupi di questioni di economia domestica personale. “Immagino Volodymyr Zelensky con la sua maglietta verde militare che probabilmente non si sfila neanche sotto la doccia parlare al telefono con chi lo informa che Putin ha sferrato un altro attacco mortale e subito dopo chiamare il suo immobiliarista” ha scritto, tagliente come nel suo stile.

Quindi, accusa Zelensky di aver chiesto a gran voce di sanzionare gli oligarchi russi che in questi anni hanno comprato ville, hotel e portano i loro yacht nei porti italiani, domandandosi “se l’ucraino accetterebbe di affittare la sua abitazione estiva ad un cittadino russo”. Un’accusa molto grave, secondo il giornalista giustificata dal fatto che anche quest’anno Forte dei Marmi sarebbe comunque affollata di turisti russi e ucraini.

Il mistero della villa di Zelensky

Quello toccato da Feltri, è un punto già al centro di un fitto mistero: la villa di Forte dei Marmi è stata infatti oggetto di un reportage giornalistico di La7. Il rumor che è iniziato a girare, infatti, è che in quell’abitazione si nasconda la moglie del leader ucraino, Olena Zelenska.

Quotidiani locali come ‘Il Tirreno’ hanno definito la notizia come una fake news destituita di ogni fondamento, ma come dimostra l’editoriale di Feltri la presenza (immobiliare) della famiglia Zelensky dà adito a voci e porge il fianco ad accuse incredibili come quella del giornalista, convinto – a quanto pare – che nel mezzo di una guerra Zelensky si occupi in prima persona dell’affitto della villa in Toscana.