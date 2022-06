Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Zelensky in Italia? Retroscena e smentite: la situazione

Si rincorrono le voci su un possibile avvistamento di Olena Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky, a Forte dei Marmi, dove si trova una villa comprata dal presidente ucraino. A lanciare l’indiscrezione è stato un servizio di ‘La7’.

Olena Zelenska a Forte dei Marmi? Il retroscena

Nel servizio di La7, il giornalista fa visita alla villa acquistata da Volodymyr Zelensky a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, in Versilia. Citofona, ma non risponde nessuno.

Il servizio prosegue così: “C’è una voce che da tempo corre a Forte dei Marmi. La first lady ucraina sarebbe stata avvistata in città dopo l’invasione russa”. Nel filmato è riportata una testimonianza anonima: “C’è stata venti giorni fa”. Altri, invece, giurano di non saperne nulla. Il servizio di La7 si conclude così: “Il mistero su Olena Zelensky rimane irrisolto”.

Olena Zelenska a Forte dei Marmi? La smentita

Sulla questione è intervenuto anche il quotidiano locale ‘Il Tirreno’, che parla espressamente di “fake news” e riporta anche il secco commento delle autorità competenti: “Notizia destituita di fondamento“.

Su ‘Il Tirreno’ sono poi riportate alcune testimonianze, anche queste anonime: “Ancora con questa storia della moglie di Zelensky a Vittoria Apuana? Ma non è vero. Sono mesi che in questa casa non entra nessuno, giardiniere a parte”.

E ancora: “Ma chi le mette in giro queste bufale? Mai vista la signora in questione e guardi che davanti a questa casa ci passiamo più volte al giorno. Non c’è mai nessuno. A forza di parlarne poi però trovate il matto che ce l’ha con la guerra e fa il danno: meglio piantarla con questi discorsi”.

Fonte foto: ANSA Olena Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky.

Le parole di Olena Zelenska sulla guerra in Ucraina

Olena Zelenska ha parlato recentemente della guerra in Ucraina al ‘Guardian’: “Io obiettivo numero 2 della Russia? Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto“.

La first lady ucraina, nel suo discorso online in occasione del decimo anniversario dell’Aspen Institute Central Europe, riportato da ‘Ukrinform’, ha poi detto: “È difficile leggere del convoglio di evacuazione crivellato con la scritta ‘Bambini’. Molte persone in questi quasi 4 mesi di aggressione russa mi hanno detto che per loro è difficile anche solo leggere le notizie sull’Ucraina. Li capisco molto bene. È difficile per qualsiasi persona normale e dotata di empatia scoprire ogni giorno come un missile sia entrato in casa di qualcuno, proprio in una stanza e abbia ucciso una famiglia. È difficile guardare le foto di città danneggiate, buchi al posto delle finestre, persone negli ospedali ferite dalle mine”.