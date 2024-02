Vittorio Feltri attacca Elly Schlein dopo il pranzo con De Luca: "Sembra un comico, ma per il Pd è meglio lui"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il pranzo che non ti aspetti: Vincenzo De Luca e Vittorio Feltri seduti allo stesso tavolo. Ne è uscito un confronto interessante. Finito il pasto il giornalista ha consegnato le sue impressioni al Corriere della Sera, rilasciando un’intervista in cui ha anche attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein.

De Luca e Feltri a pranzo assieme, la bordata del giornalista contro Elly Schlein

L’incontro, casuale, tra Feltri e De Luca è andato in scena a Milano, in un ristorante di Brera.

Il giornalista si trovava a pranzo con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti e Melania Rizzoli quando nel locale è spuntato il governatore della Campania che, notato il trio, l’ha salutato, sedendosi al medesimo tavolo.

Fonte foto: ANSA

“De Luca è una persona divertente, sembra un comico. Se lo vedrei bene alla guida del Pd? Sarebbe interessante. Certo, fare meglio della Schlein non mi pare difficile…”, ha tuonato Feltri contattato dal CorSera.

Feltri: “De Luca persona di valore”

Il giornalista ha poi raccontato che era la prima volta che parlava di persona con De Luca.

“Quando è entrato. ha narrato – noi eravamo già lì. Appena ci ha visto si è avvicinato e noi lo abbiamo invitato a stare con noi. Ha una carica di simpatia innata. Mi ha ricordato l’imitazione di Crozza. Mi sono trovato bene con lui. Si vede che è una persona di valore”.

Il confronto sull’Autonomia differenziata

Feltri ha aggiunto che con il governatore ha discusso di tante cose, anche di politica naturalmente. In particolare della riforma dell’Autonomia differenziata.

“L’Autonomia? Lui la vede come il fumo negli occhi. Mi ha citato una serie di statistiche che dimostrerebbero che con quel progetto la distribuzione del denaro pubblico favorirebbe il Nord a danno del Sud”, ha riferito Feltri in merito alle considerazioni di De Luca sulla riforma.

“In Meridione, secondo lui (De Luca, ndr), arriverebbero solo le briciole. Ho preso atto ma non ho obiettato perché al ristorante non avevo gli strumenti per eventualmente contestare le sue affermazioni”, ha concluso il giornalista.