Schlein attacca il Governo sull'autonomia differenziata: "Meloni è come Wanna Marchi, ci mobiliteremo"

Schlein attacca Meloni. La segretaria del PD torna a paventare la mobilitazione in tutto il Paese contro l’autonomia differenziata e paragona la presidente del Consiglio a Wanna Marchi per la sua presenza televisiva.

Schlein e l’autonomia differenziata

La segretaria del PD Elly Schlein è intervenuta all’evento L’Europa che Vogliamo, a Cassino, dove ha parlato di vari temi attaccando il Governo. L’argomento principale è stata l’autonomia differenziata, legge approvata dal Senato e ora in discussione alla Camera.

La norma prevede per le regioni la possibilità di richiedere allo Stato di occuparsi direttamente di alcuni aspetti dell’amministrazione e in conseguenza dell’allocazione dei fondi stanziati per questi servizi. Questo a patto che mantengano dei livelli minimi di assistenza stabiliti dal Governo.

Fonte foto: ANSa Protesta delle opposizioni contro l’autonomia differenziata

Schlein ha ribadito la contrarietà del PD a questa norma: “L’autonomia differenziata significa l’erosione completa del diritto alla salute e all’istruzione. Ci mobiliteremo in tutto il paese contro una autonomia differenziata che divide cittadini di serie A e cittadini di serie B“.

Meloni come Wanna Marchi, attacco alla premier

La segretaria del PD ha poi spostato il discorso sull’utilizzo dei media, in particolare della televisione pubblica, da parte del Governo, con un attacco diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica che diceva: ‘Mille euro in più per gli anziani, si voterà l’8 e il 9 giugno’.Una propaganda fatta nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani” ha detto Schlein.

La leader del Partito Democratico ha poi continuato: “Guardando la televisione, Giorgia meloni sembra diventata la regina delle televendite, facendo concorrenza a Wanna Marchi. La Tv pubblica non può essere ‘Telemeloni'”.

Le parole di Schlein sul Medio Oriente

Schlein ha poi spinto il Governo ad agire più nettamente in Medio Oriente, dove è in corso il conflitto tra Hamas e Israele. Sabato il governo ha fatto sapere di aver sospeso i fondi all’UNRWA, l’agenzia ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, dopo che Israele l’ha accusata di terrorismo.

“Vorremmo vedere rafforzato il protagonismo europeo anche in Medio Oriente, come europei possiamo e dobbiamo fare molto di più. Il Pd presenterà una mozione che chiede il cessate il fuoco immediato per fermare la strage dei civili” ha dichiarato Schlein.