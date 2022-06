Violenza ad Ancona, prende a martellate la moglie e si toglie la vita: credeva fosse morta

Un caso di estrema violenza ad Ancona ha squarciato il risveglio degli abitanti: un uomo si è tolto la vita dopo aver essersi convinto che la moglie fosse morta per le sue martellate.

La violenza

Una tragedia nella tragedia. Alle 6 del mattino nella zona di Santa Maria a Filottrano (Ancona) i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, un moldavo di 52 anni, all’interno del capannone in cui lavorava.

L’uomo si è tolto la vita tramite impiccagione. A motivare il suo gesto sarebbe stata la convinzione di aver ucciso sua moglie, una sua connazionale di 50 anni, a colpi di martello.

La donna è stata colpita alla testa più volte e lui, credendola morta, avrebbe preferito la morte all’arresto.

La dinamica

Questa mattina di lunedì 20 giugno, le forze dell’ordine sono state allertate dai vicini di casa della coppia. Nonostante fosse ferita e sanguinante, la donna è riuscita ad uscire per strada con la testa sanguinante per chiedere aiuto.

La vittima è stata trasportata con l’elisoccorso del 118 presso l’ospedale di Torrette ad Ancona. I carabinieri intervenuti sul posto hanno dunque trasmesso le informazioni alla pm Irene Bilotta e in queste ore si attendono dettagli per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Fonte foto: ANSA Sul caso del tentato femminicidio di Ancona indagano i carabinieri

Nel frattempo è stato aperto un fascicolo per lesioni aggravate che però potrebbe presto essere chiuso, considerata la morte dell’aggressore.

Il possibile movente

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Filottrano e dai colleghi di Osimo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe rivolta ad un avvocato per chiedere la separazione dal marito.

Quest’ultimo, quindi, non avrebbe accettato quella scelta e per questo motivo sarebbe scattata la violenza. L’intenzione di ucciderla era palese, per questo l’uomo avrebbe scelto di sottrarsi alla giustizia preferendo il suicidio.

Nonostante le ferite inferte dalle martellate mosse dal marito, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Prima del ritrovamento del corpo del marito i carabinieri avevano notato che l’uomo risultava irreperibile alle ricerche. Il rinvenimento del cadavere è stato possibile solamente diverse ore dopo, quando l’aggressore si era già tolto la vita all’interno del suo capannone.

Non è dato sapere se nella coppia vi fossero dei precedenti di violenza. Il femminicidio è sempre più tra le colonne delle cronache nazionali: tra gli ultimi casi ricordiamo la tragedia a Codroipo e la morte di Lidia Miljkovic a Vicenza.