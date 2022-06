Codroipo, nuovo femminicidio: uccide la moglie a coltellate e scappa. Fermato dai carabinieri

Ennesimo femminicidio in Italia. Questa volta a Codroipo, in provincia di Udine, dove la scorsa notte una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito. L’uomo, 45 anni, è scappato dopo l’omicidio ma è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri. Ne dà notizia l’Ansa.

Codroipo, uccide la moglie a coltellate

Il femminicidio è avvenuto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno a Codroipo, in provincia di Udine. L’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate nella loro casa in via delle Acacie.

In casa al momento dell’omicidio c’erano anche i figli minorenni della coppia che, secondo quanto si apprende, non avrebbero assistito al delitto perché stavano dormendo.

Il nuovo femminicidio è avvenuto a Codroipo

I carabinieri sono intervenuti sul posto attorno alle 2 in seguito ad una segnalazione al 112, trovando all’interno dell’abitazione il corpo privo di vita della donna, con numerose ferite da arma da taglio. Nelle altre stanze da letto c’erano i due figli, che sono stati temporaneamente affidati a parenti.

L’omicida scappa ma viene fermato dai carabinieri

Secondo quanto riporta l’Ansa, il marito della donna uccisa sarebbe fuggito attraverso i campi dopo l’omicidio. Sulle sue tracce i carabinieri, che lo hanno trovato alcune ore più tardi in una zona di campagna mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi di sangue.

I militari lo hanno bloccato e portato in caserma dove si trova ora in stato di fermo. Fino a questo momento non avrebbe fornito dettagli su quanto accaduto nella notte. L’uomo avrebbe tentato di disfarsi dell’arma del delitto, ma i carabinieri l’avrebbero ritrovata.

Ancora ignoto il movente, gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per ricostruire quanto successo nella notte e risalire a cosa abbia spinto l’uomo ad uccidere la moglie.

Ennesimo femminicidio a Codroipo

Il delitto di questa notta a Codroipo è l’ultimo di una lunga scia di femminicidi avvenuti in Italia negli ultimi mesi. L’ultimo in ordine tempo appena pochi giorni fa a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia, dove un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita.

Alcuni giorni prima la strage di Vicenza compiuta da Zlatan Vasiljevic, che ha ucciso la compagna e l’ex moglie prima di suicidarsi.