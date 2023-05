Violento scontro frontale tra auto e moto a Manfredonia, morto un motociclista di 50 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade italiane. Un motociclista di 50 anni è morto in un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio nel Foggiano, a Manfredonia. L’uomo era in sella ad una moto quando si è scontrato con un’auto. Inutili i soccorsi, il 50enne è morto sul colpo.

Incidente mortale a Manfredonia

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, a Manfredonia in provincia di Foggia. Lo scontro è avvenuto lungo viale Miramare ed ha coinvolto un’auto e una moto.

Secondo quanto riporta Foggia Today, la vittima è un geometra del posto di 50 anni: è volato a terra dopo il violento scontro con un’auto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Manfredonia, nel Foggiano

I soccorsi

Immediati i soccorsi, sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze. Per il motociclista però non c’è stato niente da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

La dinamica

Sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità sono intervenuti la polizia di Stato e la polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Stando ad una prima ricostruzione, il 50enne stava viaggiando in sella alla sua moto lungo il viale quando si sarebbe scontrato con un’auto che procedeva nel senso opposto. L’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo finendo nell’altra corsia, quindi l’impatto con la vettura.