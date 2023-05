Morto nello schianto tra la sua moto e un'auto ad Ardea: deceduto 48enne, in ospedale 3 feriti nell'incidente

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Incidente mortale vicino Roma. In uno scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio ad Ardea, un uomo di 48 anni ha perso la vita. I passeggeri presenti sull’altra vettura sono stati trasportati in ospedale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 maggio a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea, vicino a Roma.

Le due vetture, uno scooter Honda Sh 300 e una Ford Fiesta, stavano viaggiando lungo via Severiana, all’incrocio con via delle Mimose.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il punto in cui è avvenuto l’incidente, in via Severiana, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea

L’auto era condotta da un ragazzo di 25 anni, cittadino del Pakistan, e ospitava altri 2 connazionali. Tutti e 3 lavorano come operai. Sullo scooter, invece, viaggiava un uomo di 48 anni.

Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi si sono violentemente scontrati tra loro.

La vittima

Nell’impatto, l’uomo a bordo del motorino ha avuto la peggio. Il 48enne è morto sul colpo.

Sul posto, sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri di Ardea e Anzio

I 3 ragazzi che viaggiavano nell’autovettura sono invece finiti in ospedale, dove saranno sottoposti a esami per verificare un’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.

La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, è adesso al vaglio dei militari. La procura di Velletri, invece, ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima.

Altro incidente

Un giorno prima, nella tarda serata di martedì 23 maggio, un altro uomo di 43 anni è morto in seguito a un incidente mentre viaggiava in scooter.

Lo scontro è avvenuto nel comune di Ceggia, in provincia di Venezia.

Secondo le prime informazioni, la vittima era uscita dalla carreggiata della strada con il proprio mezzo, per cause ancora ignote, e si è scontrata contro un muro.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto rianimare il 43enne, deceduto sul colpo.

Non è escluso che l’incidente sia stato causato da un malore improvviso, ma i carabinieri non hanno ancora eliminato alcuna ipotesi.