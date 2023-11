Violenta esplosione a Cairo Montenotte vicino Savona: crolla il tetto di una casa, 93enne salvato dal vicino

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Tragedia sfiorata mercoledì 15 novembre a Cairo Montenotte, comune della provincia di Savona, dove una violenta esplosione si è verificata in un’abitazione dove risiede un uomo anziano di 93 anni. L’evento improvviso e devastante ha provocato il crollo del soffitto dell’edificio, ma l’uomo è stato miracolosamente salvato grazie all’intervento da parte di un vicino di casa e dei vigili del fuoco.

L’esplosione

L’evento ha avuto origine in serata, intorno alle 19.45 in via Santa Maria. Una improvvisa esplosione ha devastato l’abitazione di Ernesto Bormida, 93 anni, provocando danni ingenti al tetto e ai muri perimetrali della parte superiore dell’edificio.

La detonazione ha spaventato i residenti e ha provocato un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco di Savona e Cairo Montenotte, oltre ai soccorsi del 118 e della Croce Bianca di Cairo Montenotte.

Fonte foto: Tuttocittà

La violenta esplosione è avvenuta nel Comune di Cairo Montenotte, in provincia di Savona

Probabile fuga di gas

All’interno dell’edificio Ernesto Bormida, noto anche come Carlo, si è trovato al centro dell’incidente. Mentre si dedicava alle faccende quotidiane in cucina, una fuga di gas ha provocato l’esplosione che ha scosso l’intero stabile.

La forza distruttiva ha determinato il crollo del tetto e il danneggiamento delle mura perimetrali, coprendo la strada sottostante di vetri e detriti.

I soccorsi del vicino

Un vicino di casa, rapido nei soccorsi, ha estratto l’anziano dalle macerie, evitando conseguenze ancora più gravi per il malcapitato.

A testimoniare il salvataggio il padre della persona coraggiosa a cui Ernesto Bormida deve la vita. “Abbiamo sentito un grande botto, siamo usciti e abbiamo visto la casa a metà. Il signore all’interno tentava di uscire, mio figlio Andrea ha sbloccato la porta e lo ha preso in braccio per portarlo fuori.”

Il trasporto in ospedale

I vigili del fuoco e i medici del 118 hanno agito con tempestività, trasportando il ferito in elicottero Grifo all’ospedale Villa Scassi in codice rosso. Nonostante le circostanze drammatiche, l’anziano sembra essere fortunatamente cosciente e sostanzialmente illeso, presentando solo alcune bruciature alle mani.

La scena dell’incidente è stata presa in consegna anche dai carabinieri, dai tecnici di Italgas e dal sindaco Paolo Lambertini.

Le indagini sono in corso per stabilire le esatte cause dell’esplosione, mentre lo stabile rimane sotto sequestro. Alcune abitazioni circostanti risultano attualmente inaccessibili dalle auto a causa dei detriti lanciati dall’esplosione. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi e notizie sulla ricostruzione della zona colpita.