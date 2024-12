Aereo prende fuoco all'atterraggio in Canada dopo una forte esplosione, chiuso l'aeroporto di Halifax

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un aereo della Air Canada Express ha subito un guasto a uno dei carrelli durante l’atterraggio e si è inclinato su un lato. Il contatto con la pista di atterraggio ha causato prima un’esplosione e poi lo scoppio di un incendio che ha avviluppato una delle ali del mezzo. Nessun ferito tra i passeggeri ma l’aeroporto di Halifax, dove è avvenuto l’incidente, è stato chiuso temporaneamente.

Aereo prende fuoco all’atterraggio in Canada

Nella serata di sabato 28 dicembre un aereo della Air Canada Express, operato dalla compagnia aerea partner Pal Airlines, ha subito un incidente durante la fase di atterraggio.

Il volo nazionale era decollato da St. John, sull’isola di Terranova, lungo la costa atlantica del Canada, per arrivare fino all’aeroporto internazionale di Halifax, in Nuova Scozia, poco più a sud.

Fonte foto: 123RF

Qui sarebbe però avvenuto l’incidente. Nelle immagini registrate con il cellulare dai passeggeri si notano alcune fiamme svilupparsi su una delle ali del velivolo, finite a contatto con la pista.

Le cause dell’incidente aereo in Canada

Secondo quanto raccontato dai passeggeri dell’aereo, poco prima dell’incendio si sarebbe sentita anche una forte esplosione provenire da uno dei lati dell’aereo che ha poi cominciato a sbandare in fase di atterraggio.

I piloti sono comunque riusciti a tenere il velivolo in pista, senza farlo scontrare con ostacoli o con altri aerei, nonostante la zona fosse ricoperta da uno spesso manto nevoso.

Secondo le prime indagini che sono state svolte dalle autorità aeree civili canadesi, la ragione dietro all’incidente sarebbe un guasto a uno dei carrelli di atterraggio del velivolo. L’aeroporto di Halifax è rimasto chiuso per un’ora e mezza per le operazioni di pulizia della pista.

Tutti salvi i passeggeri del volo

Immediatamente i mezzi di soccorso dell’aeroporto si sono attivati per assicurarsi che l’incendio non si propagasse al resto dell’aereo e per aiutare i passeggeri che potevano essere rimasti feriti.

Fortunatamente fin da subito è stato chiaro che nessuno dei 73 passeggeri era rimasto ferito e lo stesso vale per i membri dell’equipaggio. Sono stati tutti portati tramite autobus a un vicino hangar per alcuni controlli medici.

L’incidente è accaduto a poche ore dal disastro di Muan, in Corea del Sud, dove un aereo si è schiantato dopo un tentativo fallito di atterraggio. Solo due delle 181 persone a bordo sono sopravvissute