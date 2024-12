Cade in mare a Trieste durante la proposta di matrimonio alla fidanzata, turista rischia morte per ipotermia

Una proposta di matrimonio a Trieste si è trasformata in un’esperienza indimenticabile per un turista irlandese di 41 anni, finito in mare tra le acque gelide del Marina San Giusto. L’uomo, in città per trascorrere le vacanze natalizie, aveva organizzato una serata romantica per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Il piano prevedeva il mare come sfondo, le stelle sopra di loro e il momento perfetto per il fatidico “sì”. Ma qualcosa è andato storto.

Trieste, proposta di matrimonio con caduta in mare

A Trieste, una proposta di matrimonio si è trasformata in un’avventura imprevista per un turista irlandese di 41 anni, caduto nelle acque fredde del Marina San Giusto.

Come riporta Il Piccolo, poco prima delle 23 di domenica 29 dicembre, mentre si trovava sulle rive triestine nei pressi del Molo Venezia, l’uomo ha perso l’equilibrio e si è ritrovato in acqua.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La proposta di matrimonio con caduta in mare è avvenuta al molo Venezia di Trieste

Secondo i soccorritori, l’alcol potrebbe aver avuto un ruolo nell’incidente, alterando i riflessi del turista. Nonostante i ripetuti tentativi, non è riuscito a risalire autonomamente sul molo, restando in balia delle acque gelide.

Principio di ipotermia per il turista

L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati dalla Capitaneria di Porto, da una motovedetta della Guardia Costiera e dai sanitari del 118.

Il 41enne è stato tratto in salvo dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, stabilizzato sul posto e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara.

L’uomo presentava alcune contusioni e un principio di ipotermia dovuto alla prolungata esposizione all’acqua fredda, ma le sue condizioni non sono gravi.

La risposta della fidanzata

L’episodio, che ha fatto il giro delle cronache locali, è avvenuto nel cuore di Trieste, vicino al centro storico.

La proposta di matrimonio non è andata esattamente come il turista aveva immaginato, ma si è conclusa con un lieto fine, almeno per quanto riguarda la sua salute.

Non si sa se la fidanzata abbia accettato o meno, ma sicuramente questa serata resterà impressa nella memoria della coppia e dei soccorritori.