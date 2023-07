Vigili del fuoco accompagnano la sposa in chiesa in Alto Adige: era rimasta a piedi, fiori sull'autopompa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Accompagnata al suo matrimonio da un’autopompa dei vigili del fuoco. È la storia, a lieto fine, che una sposa di Vanga, sull’altopiano di Renon, in provincia di Bolzano, potrà raccontare ad amici, figli e nipoti. Sabato 29 luglio l’auto che avrebbe dovuto portarla in chiesa è andata in panne. Un po’ di ritardo è quasi obbligatorio in questi casi, ma la sposina ha rischiato di non poter pronunciare il fatidico sì.

In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, che l’hanno raggiunta nella frazione di Soprabolzano e l’hanno caricata sull’autopompa, decorata con tanto di bouquet floreali sul cofano, come si vede nel video. A sirene spiegate, i pompieri sono riusciti a portare la donna alla chiesa parrocchiale di Vanga, in tempo per la cerimonia.