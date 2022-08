Venezia, il video della maxi rissa violentissima nel bar: volano pugni, calci e sedie nella zona di Rialto

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sono volati pugni, calci e persino sedie. Il Far West si è scatenato in un bar di Venezia, in Campo Bella Vienna, nella zona di Rialto, tra i tavolini della movida. Decine di ragazzi hanno dato vita a una maxi rissa, diventata virale sui social e sedata, a fatica, dalla polizia. Gli agenti stanno indagando per identificare i responsabili.

Far West a Venezia, maxi rissa tra i tavolini di un bar

La rissa è scoppiata intorno alle 22:30 di domenica 21 agosto, ed è stata filmata.

Nel video, girato nella zona di Rialto, tra i locali della movida, si vedono ragazzi picchiarsi tra loro a mani nude.



Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo della maxi rissa a Venezia, a due passi dall’iconico Ponte di Rialto

Nelle immagini del video si vede, tra l’altro, uno dei protagonisti prendere a calci un uomo già a terra, mentre un altro lo si vede colpire violentemente un avversario con una sedia.

Necessario l’intervento della polizia locale per evitare il peggio.

Indagini in corso

Marco Agostini, comandante della polizia locale, ha riferito all’Ansa che sono in corso le indagini per arrivare all’identificazione dei responsabili.

“L’episodio – ha spiegato – è avvenuto domenica scorsa in serata, attorno alle 22:30 in Campo Bella Vienna, a Rialto. Stiamo indagando per verificare l’accaduto e identificare tutti i responsabili della rissa“.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di giovani veneziani, senza turisti o stranieri coinvolti.

Nei giorni scorsi, invece, proprio due turisti avevano aggredito una commerciante.