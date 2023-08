Vasto incendio nel deposito di rifiuti speciali a Forlì, colpa di una bombola: alta colonna di fumo nero

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Dal deposito di rifiuti speciali di Forlì si è alzato un denso fumo nero. Si tratta di un vasto incendio, ancora in corso e che ben otto squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di controllare. L’intervento immediato nel pomeriggio ha però evitato che le fiamme si propagassero in altre pile di rifiuti. Il personale di Arpae ha controllato il livello di inquinanti dell’aria. Non ci sono allarmi, ma la visibilità resta ridotta nei pressi di via Golfarelli e la polizia locale sta monitorando la viabilità.

L’incendio

Nel pomeriggio di venerdì 25 agosto una colonna di fumo si è alzata dalla sede di Alea Ambiente a Forlì. Si tratta di un incendio (uno dei tanti riscontrati nell’estate 2023, come l’incendio a Marino) nell’impianto di deposito dei rifiuti speciali (Raee).

I vigili del fuoco sono intervenuti in massa sul posto, con ben 8 squadre, per non permettere alle fiamme di propagarsi. I rifiuti speciali che stanno bruciando, come frigoriferi, lavatrici e polistirolo, sono però difficili da spegnere.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mappa della zona di Forlì coinvolta nell’incendio

Colonna di fumo

Una prima ricostruzione dei fatti sembra stabilire la causa dell’incendio. Da quanto ipotizzato dai carabinieri forestali, sarebbe stata l’esplosione di una bombola tra i rifiuti speciali a causare l’incendio.

L’alta colonna di fumo nero e denso che ha segnalato l’incendio è tuttora visibile. Le testimonianze di chi viaggia e abita nella zona della sede di Alea Ambiente, in via Golfarelli a Forlì, dimostrano che la colonna di fumo sia visibile da diversi chilometri di distanza.

Viabilità

Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco, carabinieri forestali – che hanno indagato sulla tossicità della colonna di fumo – e la polizia locale.

La presenza del fumo infatti ha ridotto al minimo la visibilità sulla Tangenziale e la polizia è intervenuta per regolare la viabilità della zona ed evitare incidenti secondari dovuti ai fumi dell’incendio.