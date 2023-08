Incendio nell'hotel Four Seasons a Firenze: evacuati gli ospiti, alta colonna di fumo visibile in città

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un’enorme nube di fumo si è levata sopra Firenze venerdì 25 agosto a causa di un vasto incendio che ha colpito l’hotel Four Seasons, situato in viale Matteotti. L’evento ha immediatamente attirato l’attenzione degli osservatori dalle diverse parti della città. Gli ospiti della struttura alberghiera sono stati rapidamente evacuati, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.

L’incendio dal giardino

L’incendio sarebbe scaturito dal giardino dell’hotel, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto anche le siepi circostanti e la vegetazione, inghiottendo tutto ciò che incontravano sul loro cammino.

L’allarme è scattato e l’intervento dei vigili del fuoco è stato prontamente assicurato con due squadre di pompieri, supportate da tre automezzi.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio è divampato all’interno del Four Seasons Hotel di Firenze, in zona Borgo Pinti

Fumo visibile da gran parte della città

Numerosi cittadini hanno segnalato l’incendio alle autorità locali, condividendo foto e video sui social media per allertare il pubblico sull’evento in corso.

Fortunatamente, non si sono riportati danni fisici tra le persone presenti sul luogo dell’incidente, grazie anche alle operazioni di evacuazione di tutti gli ospiti della struttura.

Bonificata l’area

Una volta spento il fuoco, è iniziata una rigorosa operazione di bonifica dell’area, compresa l’ispezione approfondita dei locali tecnici che circondano l’hotel. Questi ambienti, vicini al punto dell’incendio, sono stati attentamente esaminati per evitare eventuali danni collaterali.

Gli esperti stanno ora indagando le cause che hanno innescato questo disastroso incendio, al fine di garantire che simili incidenti siano prevenuti in futuro.

Incendio ai Castelli Romani

In questo caldo mese di agosto gli incendi sono purtroppo all’ordine del giorno. Soltanto 24 ore prima, un nuovo rogo ha colpito Marino, nei Castelli Romani, nello specifico all’interno della frazione di Santa Maria delle Mole.

La rapida propagazione dell’incendio è stata alimentata dalle alte temperature, causando la formazione di una densa coltre di fumo che ha allarmato i residenti. Le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile sono intervenuti con determinazione per affrontare l’ampio incendio che ha minacciato le abitazioni circostanti, con la diffusione di fumo, odore acre e cenere.

Quest’area aveva già subito un incendio di vasta portata nel recente passato, in concomitanza di un’area stoccaggio di rifiuti al confine con Ciampino.