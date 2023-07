Incendio di rifiuti vicino all’aeroporto Ciampino, densa colonna di fumo: strade chiuse per le operazioni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’isola ecologica in via Enzo Ferrari a Ciampino brucia. Dalle 8:45 di sabato mattina una colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno avvertito i Vigili del Fuoco. Le squadre sono ancora a lavoro per placare le fiamme, che continuano a bruciare materiali di diverso tipo, anche plastiche. La colonna di fumo, alta e densa, rende l’aria difficile da respirare. Si teme nude tossica. Per motivi di sicurezza le strade nei pressi dell’incendio sono state chiuse.

Rifiuti in fiamme

Nella mattina di sabato 29 luglio una densa e alta colonna di fumo si è alzata sopra Ciampino. L’incendio che l’ha generata è scoppiato nell’isola ecologica ubicata al civico 105 di via Enzo Ferrari.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco. La mobilitazione è massiccia, insieme alla polizia locale di Roma e altri mezzi di soccorso, nel tentativo di fermare nel più breve tempo possibile le fiamme. Il problema, come si evince dalle prime dichiarazioni, sono i materiali che stanno bruciando. Tra questi anche plastiche.

Fonte foto: Tuttocittà.it Zona di origine delle fiamme dell’incendio di Ciampino

Viabilità strade e aeroporto

La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in supporto ai Vigili del Fuoco con il blocco del traffico nei pressi dell’Aeroporto di Ciampino, che dista appena 4 chilometri dal luogo in cui si sono generate le fiamme.

Coinvolte nella colonna di fumo dell’incendio le strade adiacenti come via Appia Nuova, su cui la visibilità è ridotta.

Rischio fumo tossico

Allarme tra la popolazione di Roma e dintorni per la densa colonna di fumo generata dall’incendio di rifiuti vicino Ciampino. L’aria risulta essere irrespirabile e si teme una nube tossica.

Il vento spinge la colonna di fumo più in alto e distante dall’epicentro delle fiamme. Al momento è indirizzata verso i Castelli Romani, a Genzano. Il fumo è visibile da Roma, ma anche da Velletri e lungo la costa.