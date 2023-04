Uomo muore tra le fiamme e lui posta il video sui social senza aiutarlo: indagato per omissione di soccorso

Filma un uomo mentre muore tra le fiamme. Anziché aiutarlo, posta il video su Facebook. Ora l’autore del video è indagato per omissione di soccorso.

L’incidente

L’episodio risale a lunedì 6 febbraio 2023. Francesco Sandrelli, artista 53enne originario di Cortona, in provincia di Arezzo, stava viaggiando sul Grande Raccordo Anulare di Roma quando la vettura sulla quale stava viaggiando ha preso improvvisamente fuoco.

Dopo aver accostato il mezzo sul quale viaggiava lungo la corsia d’emergenza, è sceso dall’abitacolo: purtroppo, però, le fiamme lo avevano già avvolto dalla vita in giù.

Nonostante l’intervento dei sanitari, le condizioni dell’uomo sono parse subito molto critiche e dopo settimane di agonia in ospedale, Francesco Sandrelli è deceduto il 24 marzo 2023.

Il filmato

Nel video diffuso sui social – e prontamente rimosso – due ragazzi si avvicinano all’auto di Sandrelli in fiamme e riprendono la scena. Non rallentano e non prestano soccorso a Sandrelli nel momento di bisogno.

Anziché scendere dall’auto e aiutare l’uomo mentre veniva divorato dalle fiamme, decidono di usare lo smartphone e commentare ciò che stava accadendo, deridendo la vittima dell’incidente : “A zi hai pijato foco?…Senti che callo mamma mia”.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’auto dell’uomo ha preso fuoco sul Grande raccordo anulare

Gli autori del video non si fermano e concludono il video annunciando di volerlo inviare a una nota pagina social: “Questo lo mandiamo a Welcome to favelas“.

La Procura ha aperto un fascicolo

Ora l’autore del video rischia grosso perché la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: il reato ipotizzato è di omissione di soccorso.

Secondo il codice penale, l’omissione di soccorso è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Si applica a chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle autorità.

A proposito di filmati aberranti finiti sui social, un senzatetto disabile è stato aggredito alla stazione di Sarno, in provincia di Salerno, da un ragazzino spalleggiato dagli amici. La banda non si è limitata ad inveire contro l’uomo indifeso, bensì ha ripreso la scena con il cellulare e ha postato il video sui social. L’episodio risale al 29 marzo 2023.