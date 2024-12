Tour Eiffel evacuata per incendio nell'ascensore, fiamme e allarme a Parigi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura sulla Tour Eiffel a Parigi: un incendio è divampato tra il secondo e il terzo piano del vano ascensore e le autorità hanno evacuato il prestigioso monumento per garantire l’incolumità dei visitatori e l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici. Secondo le prime indiscrezioni gli operatori avrebbero già domato le fiamme.

Incendio sulla Tour Eiffel

Nonostante gli allarmismi delle prime battute l’incendio sulla Tour Eiffel di Parigi sarebbe già stato domato. Una volta scattato l’allarme le autorità hanno allontanato i visitatori dal monumento e dalle immediate vicinanze.

L’incidente si è verificato la mattina di martedì 24 dicembre, quando alle 10:50 è scattato l’allarme antincendio che è stato subito ricevuto dai vigili del fuoco e dalla Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE).

Fonte foto: iStock Paura sulla Tour Eiffel a Parigi: scatta l’allarme antincendio e vengono evacuati i visitatori. Si sarebbe trattato di un corto circuito

La stessa società che gestisce il monumento comunica che nessun visitatore sarebbe rimasto ferito, dato il tempestivo intervento dei tecnici.

Nello specifico l’incendio si sarebbe sviluppato tra il secondo piano e la sommità della torre, facendo partire il protocollo di sicurezza.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime indiscrezioni l’incidente si sarebbe verificato a seguito di un corto circuito che ha colpito un binario di alimentazione dell’ascensore, quindi le autorità si sono mosse secondo le “vigenti procedure di sicurezza”.

Il Messaggero riporta che l’incidente non avrebbe causato danni significativi alla struttura della Tour Eiffel, ma gli accertamenti sulle cause del corto circuito sono ancora in corso.

La riapertura al pubblico

Per diverse ore l’accesso alla Tour Eiffel è rimasto interdetto al pubblico per garantire tutte le operazioni di manutenzione. Successivamente la società di gestione e le autorità hanno riaperto il monumento ai visitatori limitando gli accessi fino al secondo piano. Nonostante la riapertura della Tour Eiffel ai turisti, i tecnici stanno continuando a monitorare.

Recentemente la Tour Eiffel è stata protagonista di un altro momento di tensione: l’11 agosto un uomo è stato notato mentre scalava il monumento completamente nudo e senza protezioni. Si trattava, in realtà, di uno scalatore professionista. L’uomo era stato arrestato e portato via in manette dalle autorità.