Scoppia un incendio in una casa a Roma e una donna muore davanti al marito e al figlio: tragedia al Pigneto

Dramma nella serata di domenica 16 aprile a Roma. A causa di un incendio divampato in una abitazione di via del Pigneto 176, una donna di 76 anni è morta. Fatale il rogo scoppiato nell’appartamento.

La ricostruzione dei carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziana non è riuscita a mettersi in salvo perché costretta a letto per problemi di salute. Il marito e il figlio, rispettivamente 77 e 51 anni, invece, sono riusciti a scappare dall’abitazione e dalle fiamme, mettendosi al riparo.

Da quanto emerso fino ad ora, pare che a scatenare il fuoco sarebbe stata una candela che era stata accesa per fare un poco di luce durante un momentaneo black out dell’energia elettrica.

A fuoco il materasso: così ha avuto inizio il rogo

Purtroppo la fiamma sarebbe stata messa troppo vicina al materasso che avrebbe preso fuoco, dando il via al funesto rogo. L’incendio si è scatenato intorno alle ore 22.

Il materiale infiammabile ha dato una spinta all’incedere del fuoco, con la donna che non è riuscita a mettersi in salvo. Ad assistere al dramma, impotenti, il marito e il figlio, che ora sono disperati.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri della compagna Casilina e del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi scientifici.

Fonte foto: ANSA

Le ambulanze del 118 hanno soccorso i due uomini che non hanno accusato malori per intossicazione da fumo. In casa gli investigatori hanno trovato diversi oggetti e abiti accatastati.