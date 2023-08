Una coppia di turisti se ne va dal ristorante ad Agrigento dopo aver scoperto che la cuoca è nera

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave episodio di razzismo ad Agrigento. Una coppia di turisti ha lasciato il ristorante Ginger Food&People dopo aver scoperto che a cucinare la loro cena sarebbe stata Mareme Cissè, cuoca nera pluripremiata originaria del Senegal.

Il racconto del titolare

In un post su Facebook Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa sociale Al Karhub che gestisce il ristorante Ginger Food&People ad Agrigento, ha raccontato un episodio di razzismo accaduto nel locale.

Una coppia di turisti italiani si è seduta al proprio tavolo, per poi chiedere alla cameriera, una ragazza di seconda generazione, se la cuoca fosse anche lei nera, utilizzando un epiteto razzista.

Alla risposta affermativa della ragazza i due si sono alzati e se ne sono andati dal ristorante. Roccaro ha quindi scritto una lettera aperta alla cliente e al suo compagno, pubblicandola sul proprio profilo Facebook

La lettera aperta

Nella lettera il presidente della cooperativa descrive anche come, vedendo i due allontanarsi dal locale, abbia tentato di seguirli per capire cosa non fosse andato nella loro breve esperienza seduti ai tavoli del Ginger Food&People.

“Io sono uscito e ti ho seguito mentre risalivi in macchina e andavi via, evitando di guardarmi, mentre costringevi il tuo compagno ad una improbabile inversione ad U” scrive Roccaro, che poi commenta quanto accaduto, interpretando il pensiero dei clienti fuggiti dal ristorante.

“Il “povero nero” è bravo e fa bene alla coscienza attraverso le opere di carità […] Ma se il nero, grazie al genio che la Natura, per fortuna, dispensa a caso e senza distinzione di sesso o di colore della pelle, diventa uno chef, un capo, diventa più bravo di me o di mio figlio, allora questo non va più bene”.

Chi è la chef Mareme Cissè

La cuoca del Ginger Food&People è Mareme Cissè. Senegalese, arrivata in Italia 11 anni fa, nel 2012, per ricongiungersi al marito, ha deciso di rimanere nella città siciliana costruendo la sua carriera di cuoca.

Per i risultati ottenuti ai fornelli del ristorante ha assunto il ruolo di chef del Ginger Food&People. Nel 2018 è apparsa anche sulla rete televisiva ‘TV8’, nel programma Cuochi d’Italia, peraltro da lei vinto.