Un morto e 5 feriti nell'incidente dell'elicottero precipitato in mare in Norvegia durante un'esercitazione

È di un morto e 5 feriti il bilancio dell’incidente che ha visto protagonista in Norvegia un elicottero, finito in mare.

Cosa è successo all’elicottero precipitato in Norvegia

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, l’elicottero precipitato in mare in Norvegia, di tipologia S92 e utilizzato per operazioni di ricerca e salvataggio, era impegnato in un esercizio di simulazione nella serata di mercoledì 28 febbraio.

I soccorsi dopo l’incidente dell’elicottero in Norvegia

Dopo circa 50 minuti in mare, le sei persone che erano a bordo del velivolo sono state recuperate e portate all’ospedale Haukeland, a Bergen.

L’ospedale universitario Haukeland, a Bergen, visto dall’alto.

Nella serata di mercoledì una delle persone è deceduta. Altri 5 sono feriti, in base a quanto riferito dall’emittente pubblica norvegese ‘Nrk’.

Le autorità hanno lavorato tutta la notte tra mercoledì e giovedì per recuperare parti dell’elicottero, che saranno utili per poter ricostruire con più precisione la dinamica dell’incidente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.