Uccide uomo con le forbici e gli lancia acido sul volto a Bicinicco vicino Udine, donna confessa l'omicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha ucciso un uomo con un paio di forbici, gli ha lanciato sul volto dell’acido muriatico, poi ha chiamato i soccorsi e ha confessato il delitto. Un omicidio efferato, dai contorni ancora da chiarire quello avvenuto sabato sera a Bicinicco, piccolo paese in provincia di Udine, per il quale è stata arrestata una donna di 42 anni.

L’omicidio a Bicinicco, ucciso uomo di 43 anni

L‘omicidio è stato consumato attorno alle 21.30 di sabato 4 maggio 2024 a Bicinicco, comune di neanche 2mila abitanti in provincia di Udine.

Come riporta UdineToday, la vittima si chiamava Stefano Iurigh, di 43 anni: è stato ucciso nella sua abitazione, un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Roma, nel centro del paese.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’omicidio a Bicinicco, piccolo paese in provincia di Udine

Ad ucciderlo è stata Silvia Comelli, 42 anni, originaria di Reana del Rojale. Non si tratta di marito e moglie, come riportato erroneamente in un primo momento dalle agenzie di stampa.

Arrestata donna di 42 anni

Come riferisce il Corriere della Sera, è stata la stessa 42enne a chiamare i soccorsi dopo il delitto e a confessare ai carabinieri di aver ucciso l’uomo.

Arrestata nella tarda serata di sabato, la donna si è poi chiusa in un silenzio totale. All’alba di oggi, domenica 5 maggio, è stata portata in carcere a Trieste.

Nella giornata di oggi la 42enne è stata ascoltata dal pubblico ministero, alla presenza del suo avvocato, e si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Ucciso con forbici e acido muriatico

Stando ad una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, anche sulla base delle poche parole pronunciate in stato confusionale dalla donna, la 42enne avrebbe ucciso il 43enne al termine di una lite.

Lo avrebbe accoltellato con un paio di forbici e gli avrebbe gettato dell’acido muriatico al volto. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nella camera da letto.

Le indagini

Sull’omicidio indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della Compagnia di Palmanova, coordinati dalla procura di Udine.

La casa della vittima è stata posta sotto sequestro e la zona è stata transennata per permettere tutti gli accertamenti del caso.

Gli investigatori si stanno concentrando sul chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio, i motivi del delitto e il rapporto che legava la donna alla vittima. Non è da escludere che tra i due ci fosse un legame di natura sentimentale.