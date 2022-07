Uccide una ragazza, fa il corpo a pezzi con una motosega e lo butta tra i rifiuti

Neculai Paizan, camionista 64enne, ha ucciso una ragazza di 20 anni, Agnes Akom, poi fatta a pezzi con una sega elettrica. I resti della donna sono stati infilati in un bidone della spazzatura e scaricati in un parco. Il raccapricciante episodio si è consumato in Inghilterra ed è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso.

L’omicidio commesso in una casa container

Paizan ha ammazzato la ragazza nella sua casa container convertita a nord-ovest di Londra. La polizia ha divulgato le immagini del camionista ripreso mentre spingeva un bidone della spazzatura con la signora Akom all’interno.

L’uomo ha ucciso la Akom in preda a un attacco furioso per poi lasciarne i resti sotto una pila di tronchi di un parco.

La versione di Paizan non regge

Paizan ha dichiarato di essersi svegliato e di aver trovato la giovane donna deceduta dopo che lei lo aveva drogato.

Il suo racconto non ha però retto al processo. Infatti il caso ha richiesto alla giuria meno di un’ora per decidere la condanna.

Gli avvistamenti di Paizan

Paizan è stato avvistato diverse volte con la signora Akom vicino al container in Acton Road, Park Royal, dal personale della vicina concessionaria di automobili Lennox Autos nei mesi precedenti l’omicidio.

La mattina del 9 maggio dello scorso anno, la signora Akom aveva lasciato il suo appartamento a Cricklewood, a nord-ovest di Londra, dopo aver detto al suo partner che sarebbe andata a lavorare.