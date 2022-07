Padre furibondo investe la figlia più volte con l'auto: non accettava il suo fidanzato

Nigel Malt, 44enne britannico, ha investito sua figlia Lauren con l’auto, più volte, in quanto non accettava la relazione che la 19enne aveva intrapreso con un ragazzo.

La situazione è precipitata dopo che Malt ha avuto una lite con il fidanzato di Lauren. Questa si è intromessa nell’alterco e il padre, furioso, l’ha travolta.

Padre investe la figlia e la uccide

Il 44enne è stato giudicato colpevole dalla Norwich Crown Court. Secondo quanto ricostruito, il giorno dell’omicidio era scoppiato un litigio furibondo tra Malt e il fidanzato della figlia. La giovane ha provato a dare manforte al compagno quando ha visto che il padre, afferrato un piede di porco, stava tentando di colpirlo. La baruffa è sfociata nel dramma.

Fonte foto: ANSA

La situazione è degenerata con Malt che si è messo al volante della sua vettura, ha puntato la figlia e l’ha investita davanti all’abitazione che condivideva con la madre e i fratelli più piccoli.

La furia di Nigel Malt

Sempre secondo le ricostruzioni della autorità anglosassoni, dopo aver investito una prima volta la 19enne, ha ingranato la retromarcia ed è passato di nuovo sul corpo di Lauren, mentre lei era a terra e gridava per le ferite riportate.

Malt, sempre in preda alla rabbia, ha esortato i presenti a non chiamare la polizia. Quindi ha messo Lauren sul sedile del passeggero e l’ha portata al negozio dove lavora la sua ex moglie, madre della 19enne.

I magistrati: “Malt non sapeva trattare con la sua famiglia”

“Malt non sapeva trattare con la sua famiglia senza ricorrere alla rabbia e alla violenza” hanno scritto i magistrati, spiegando che l’uomo era già stato allontanato dalla famiglia e arrestato per aver aggredito la moglie.